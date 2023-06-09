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幼兒園8學童驗出藥物殘留！　新北市府：是否餵藥由檢方認定

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北某幼兒園爆發疑似餵藥案，目前檢方已介入偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

文／中央社

新北市幼兒園疑餵藥案受關注，衛生局長陳潤秋今天表示，目前有8名幼兒被檢驗出微量藥物「苯巴比妥」殘留，但是否與餵藥有關，尊重檢方偵辦認定。

新北市政府上午舉行幼兒園疑餵藥案記者會，由副市長劉和然與教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、法制局長吳宗憲等相關首長出席。

媒體關心接受藥物檢驗後，藥物的殘留為何；陳潤秋說，家長願意檢驗的28名孩童中，檢驗出微量的「苯巴比妥」，但是否與餵食藥物有關，仍由檢察官調查。基於偵查不公開，尊重司法調查。

法制局長吳宗憲說，新北檢偵辦案件，公務員有配合偵查的義務，且檢察官偵查強度與高度，高於行政人員，行政單位完全配合檢方偵辦進度與需求，無法強制要求幼兒園兒童採檢，並尊重家長意願。

對於有家長說，4月就向1999投訴案件，張明文說，全面清查1999與新北市長信箱，都沒有接獲投訴。對於行政稽查後的採樣，也都交給檢方偵辦。5月15日據報後，啟動報請調查，當天前往幼兒園調查，司法機關也前往搜索。

對於教育部指稱5度電話關心，張明文回應媒體提問時表示，教育部是在案件爆發後，來電表示關心。第1通電話是5月19日接獲教育部案件承辦人員電話，詢問案件進度。後續，教育局也與教育部打了2通電話，共有3通電話。他強調，對於疑似餵藥事件的關心，中央與地方是一體的。

關於昨晚舉行不公開家長說明會改採一對一形式，張明文說，現場邀請醫師、心理諮商師及法律專家等，因牽涉隱私，將團體諮商調整為一對一方式，讓家長可各自諮詢。

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