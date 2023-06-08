本土球鞋品牌結束經營！顧客轟「等一年收嘸退款」　DEUX回應了

▲本土球鞋品牌「DEUX」驚傳結束經營。（圖／翻攝自DEUX臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

本土球鞋品牌「DEUX」近日突發出聲明，由於受到疫情及開發鞋款的高費用影響，導致公司資金入不敷出，因此決定結束品牌經營，消息一出震驚球鞋圈。不過，有消費者控訴，去年7月就預定鞋款，但到今年4月都沒收到貨，申請退款也沒下文，質疑業者神隱。對此，DEUX創辦人也出面回應了。

DEUX 6日在臉書發出聲明表示，在團隊開發初期、產品準備上市前，就遇到疫情爆發，球鞋工廠延遲出貨、配合廠商倒閉，導致第一雙籃球鞋上市重重困難，但最後還是順利將商品交給了每位消費者，為了產品的豐富性也讓顧客有更多選擇，該品牌在疫情期間仍陸續開發滑板鞋款及最後未能上市的慢跑鞋款。

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然而，開發鞋款的高費用導致公司的資金一直入不敷出，製鞋的設計、開發、測試、量產，加上疫情的影響，「最後還是要忍痛結束這個夢。」DEUX指出，對於這4年來的經銷商、合作夥伴、支持並挺身的每位消費者，「我們真的很抱歉！是我們的營運政策判斷錯誤，連害大家也受到波及也影響到合作夥伴的商譽。真的感到萬分的抱歉。」

消息一出，馬上引發許多顧客不捨，感嘆「可惜了，不再試看看嗎」、「這麽好穿的鞋，可惜」、「真假？我還在期待後面的產品耶」，不過也有顧客指控，他去年7月就預定鞋款並付完錢，本以為會在年底收到，但業者卻以疫情為由延後出貨，一直到今年4月都沒收到鞋子，於是申請退款，卻沒下文，擔心這筆錢石沉大海。

根據《東森新聞》報導，DEUX創辦人陳先生回應，目前已針對要做換貨、退貨的顧客進行登記，這周末或下周一就會開始販售庫存商品，賣完後預計會在7月底完成退款，至於預購的顧客，也有發信說明補償方案及應對處理方式，強調一定會負責到底。