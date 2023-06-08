　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳被納入國民黨不分區立委　蕭旭岑：沒聽過也從沒想過

記者蘇晏男／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）指出，前總統馬英九已邀共50名大陸大學生七月中訪台學術交流，全程預計9天8夜；而由於昨國民黨總統參選人侯友宜與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格見面，媒體關切這是否算馬侯合作的「親美友陸」組合拳。對此，蕭旭岑表示，相信侯友宜跟國民黨會贊成馬英九執政時，親美友日和陸的路線。另對於傳出被納入不分區立委名單，蕭旭岑回應，沒聽過也從沒想過。

▲馬英九基金會記者會執行長蕭旭岑8日舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會記者會執行長蕭旭岑8日舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

馬英九基金會8日上午在台大醫院國際會議中心舉行記者會，會中蕭旭岑指出馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學共50名學生，在教授陪同下於今年七月中旬訪台，並與與台大、政大、文化等大學交流，全程預計9天8夜；然蕭也表示，近日曾透過學界人士向陸委會表達有此邀約，準備向政府提出申請，但陸委會似有保留之意，他呼籲陸委會慎重考慮此事。

由於侯友宜昨羅森柏格（Laura Rosenberger）會談1小時，是羅森柏格此次來台首位會面的2024總統參選人，而兩人會後與新北市府團隊一同到平溪放天燈並共進晚餐。會中媒體詢問，馬英九此舉算是跟侯友宜合作的「親美和陸」組合拳嗎？蕭旭岑說，侯友宜是國民黨提名的總統候選人，相信侯友宜跟國民黨會贊成馬英九執政時得親美友日和陸路線，「我們跟美國的關係跟大陸的關係都是同樣重要，我們都同樣地重視」。

媒體也問，怎麼看民眾黨主席柯文哲提到台灣漁民不會是自己要爭釣魚台，因為為了主權他們覺得不能捕魚更嚴重。蕭旭岑回應，釣魚台是中華民國領土，這無庸置疑，馬英九任內都非常堅持，而日本政府也給予相當尊重，不然也不會簽成《台日漁業協議》，「我們還是要有正確的一個認識」，柯文哲的想法應不符合國人認知。

有關傳出蕭旭岑可能是2024不分區立委名單一員，蕭旭岑表示，「沒聽過這件事。」 媒體追問，是否有意願？蕭說：「我從來沒想過這件事，我們還是以主席為主。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
大東夜市大亂鬥！　炒麵老闆撂人暴力砸攤
快訊／5億高中生母激動喊：我兒子不可能跳樓
蔡黃汝罕公開性感辣照！　大露邪惡腿根
NBA震撼彈！　「控球之神」CP3將被釋出
黃仁勳變身「台股救世主」　一句話引爆外資買超重押
孫生前女友全說了！　分手後「每天醉生夢死」
獨／台大通過「林智堅條款」！　即日起實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／今5時起偵獲37架次共機　國軍：執行遠海長航訓練、空中監偵

柯文哲會穩居第二？　前幕僚預言「這時機」民調會開始衰退

國防院調查「50.8%人民對國軍沒信心」　因中共操作戰爭＋金門逃兵

羅森柏格見侯友宜！雙方深談台美、兩岸關係　晚餐後還一起放天燈

北市府爆性騷事件　蔣萬安：絕不包庇、要求盡快查明真相

新北私幼餵藥風波擴大！綠議員要求侯友宜專案報告　藍反嗆政治操作

侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

傳被納入國民黨不分區立委　蕭旭岑：沒聽過也從沒想過

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

謝長廷揭柯文哲民調會再進步　送8字箴言

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

快訊／今5時起偵獲37架次共機　國軍：執行遠海長航訓練、空中監偵

柯文哲會穩居第二？　前幕僚預言「這時機」民調會開始衰退

國防院調查「50.8%人民對國軍沒信心」　因中共操作戰爭＋金門逃兵

羅森柏格見侯友宜！雙方深談台美、兩岸關係　晚餐後還一起放天燈

北市府爆性騷事件　蔣萬安：絕不包庇、要求盡快查明真相

新北私幼餵藥風波擴大！綠議員要求侯友宜專案報告　藍反嗆政治操作

侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

傳被納入國民黨不分區立委　蕭旭岑：沒聽過也從沒想過

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

謝長廷揭柯文哲民調會再進步　送8字箴言

女偶像認了「喜歡約X」：想跟很多人玩玩看！3線索曝身分…被爆淫亂私生活

遇上俄軍反攻！2名烏克蘭士兵「拔腿狂奔」投降　隊友瘋狂掃射

嘉大爆系主任緊抱、摟腰告白女學生！性平會遭控無作為　校方澄清

「紅豆餅女神」大解放！　玩水「炸出南半球」粉絲全暴動

關山工商籃球隊員球鞋「開口笑」　產科醫捐贈球衣球鞋助圓夢

住北市忠孝東路是啥感覺？ 過來人搖頭：搬到「這裡」才知生活

迎接夏日到來　南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

快訊／谷底反彈　捷迅客戶新訂單開始拉貨、5月營收月增17.12%

快訊／今5時起偵獲37架次共機　國軍：執行遠海長航訓練、空中監偵

柯文哲會穩居第二？　前幕僚預言「這時機」民調會開始衰退

女誤摸泰國陰牌給車撞　城隍爺出手相救狂尖叫

政治熱門新聞

駐衛警性騷6女　北市公園處：申誡2次

謝長廷揭柯文哲民調會再進步

郭台銘周六訪高雄　「郭王會」掀熱議

快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

郭台銘獨立參選？　陳玉珍：有可能發生

Y’s Day「週三青年日」前進彰師大　探討台灣的國家安全戰略

新北幼兒園餵藥風暴　綠委籲專案處理幼兒安置

精神科醫師：民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」

為柯更動擺設！謝長廷開玩笑說這句

柯志恩突曬「20歲美照」激像華人影后

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

更多熱門

相關新聞

侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

針對核廢料議題，國民黨總統參選人侯友宜日前開嗆中央只會把問題推到地方來；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱則回嗆，新北市政府10年來，多次駁回台電送審的乾式貯存的水保計畫變更設計案，要求侯出面說明。媒體人黃暐瀚質疑，侯友宜之前卡住核一使用的可能性，現在卻回頭問蔡政府為何不讓核一使用，「這不是很可笑嗎？」

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

馬英九邀50位陸生7月訪台交流　馬辦：陸委會似有保留之意

精神科醫師：民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」

精神科醫師：民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

謝長廷再送「江湖險惡」箴言給柯

謝長廷再送「江湖險惡」箴言給柯

關鍵字：

馬英九蕭旭岑侯友宜2024總統大選國民黨不分區

讀者迴響

熱門新聞

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

台74線新匝道要來了！

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面