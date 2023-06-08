傳被納入國民黨不分區立委　蕭旭岑：沒聽過也從沒想過

記者蘇晏男／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）指出，前總統馬英九已邀共50名大陸大學生七月中訪台學術交流，全程預計9天8夜；而由於昨國民黨總統參選人侯友宜與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格見面，媒體關切這是否算馬侯合作的「親美友陸」組合拳。對此，蕭旭岑表示，相信侯友宜跟國民黨會贊成馬英九執政時，親美友日和陸的路線。另對於傳出被納入不分區立委名單，蕭旭岑回應，沒聽過也從沒想過。

▲馬英九基金會記者會執行長蕭旭岑8日舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

馬英九基金會8日上午在台大醫院國際會議中心舉行記者會，會中蕭旭岑指出馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學共50名學生，在教授陪同下於今年七月中旬訪台，並與與台大、政大、文化等大學交流，全程預計9天8夜；然蕭也表示，近日曾透過學界人士向陸委會表達有此邀約，準備向政府提出申請，但陸委會似有保留之意，他呼籲陸委會慎重考慮此事。

由於侯友宜昨羅森柏格（Laura Rosenberger）會談1小時，是羅森柏格此次來台首位會面的2024總統參選人，而兩人會後與新北市府團隊一同到平溪放天燈並共進晚餐。會中媒體詢問，馬英九此舉算是跟侯友宜合作的「親美和陸」組合拳嗎？蕭旭岑說，侯友宜是國民黨提名的總統候選人，相信侯友宜跟國民黨會贊成馬英九執政時得親美友日和陸路線，「我們跟美國的關係跟大陸的關係都是同樣重要，我們都同樣地重視」。

媒體也問，怎麼看民眾黨主席柯文哲提到台灣漁民不會是自己要爭釣魚台，因為為了主權他們覺得不能捕魚更嚴重。蕭旭岑回應，釣魚台是中華民國領土，這無庸置疑，馬英九任內都非常堅持，而日本政府也給予相當尊重，不然也不會簽成《台日漁業協議》，「我們還是要有正確的一個認識」，柯文哲的想法應不符合國人認知。

有關傳出蕭旭岑可能是2024不分區立委名單一員，蕭旭岑表示，「沒聽過這件事。」 媒體追問，是否有意願？蕭說：「我從來沒想過這件事，我們還是以主席為主。