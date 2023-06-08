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台商想投票7／13最後復籍日　吳家瑩：最快飛金門也可辦理手續

▲▼ 海基會背景說明會由副祕書長兼發言人蔡孟君主持 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海基會副祕書長兼發言人蔡孟君 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北-廈門報導

受到新冠疫情影響，尚未返台導致即將除籍或被除籍的台商、台生等相關人士要注意，海基會今（8）日提醒，如果想趕上明年1月13日總統選大選，必須在今年7月13日以前完成復籍。對此，廈門協會會長吳家瑩也指出，疫情開放後不少台商返台，反倒是台生或台幹有被除籍疑慮。由於全台21 縣市已經聯網，不一定回到居住地，如果是華南一帶在陸台灣民眾，建議也可以飛金門完成復籍手續。

海峽交流基金會今下午召開背景說明會。海基會副秘書長蔡孟君表示，近期許多台商關心如何恢復戶籍趕上明年選舉投票，因為有不少台商受限疫情因素，超過2年未返台導致戶籍被遷出。

蔡孟君提醒，根據總統、副總統選舉罷免法第12條第一項第一款的規定，選舉人必須在中華民國自由地區居住，繼續居住六個月以上。如果國人出境超過兩年沒有返台，導致戶籍被遷出，只要在選舉日6個月之前返台，最後期限是112年7月13日（包括當日），前往戶政事務所辦理戶籍恢復登記，選舉權益不受影響，包括總統，副總統選舉、政黨票、還有區域立委選舉都可以參與投票。

據了解，只要在今年7月13日（包括當日）以前完成恢復戶籍登記，符合公職選罷法居住期間規定，有立法委員選舉選舉權，戶政機關將會予以編入選舉人名冊。

▲廈門台商協會會長吳家瑩出席2019雙城論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲廈門台商協會會長吳家瑩。（圖／東森新媒體ETtoday資料圖）

廈門台商協會會場吳家瑩接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，今年年初疫情放開後，許多超過2年沒回家的台商，陸續返台處理復籍等問題，依照全國台商協會初步統計大約有7成有返台紀錄，反倒是還在唸書或剛畢業工作的台青，以及各省台幹返台不容易。

吳家瑩也呼籲，現在全台21個縣市已經連網，不一定回到居住地，最快透過小三通到金門也可以辦理復籍手續，不過這個方式比較適合華南一帶台商或台灣民眾。

他也指出，「希望國民黨氛圍更團結，促使更多台商趕在7月13日返復籍的意願，因此這幾個禮拜是很力量關鍵指標。」

另一位不願具名華南台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，先不談復籍與投票的關聯性，很多台商在年初疫情開放後都自動返台恢復戶籍，現在被除籍最多的群體其實是台灣年輕族群。

該台商指出，政府規定超過4年沒有回台，必須在回台連續居住6個月才能恢復戶籍，還是非常不便民，因為有許多還唸書的台生，剛就業的社會新鮮人，都是屬於無法請長假回台的族群，為了學業或工作只好放棄返台權益。

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