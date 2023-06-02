兩岸民間交流熱絡　李大維：在對等、尊嚴的原則下才有益

▲海基會董事長李大維。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

疫情趨緩之後，兩岸各界交流逐漸恢復，海基會董事長李大維2日表示，兩岸的交流往來，應該在維護對等與尊嚴的原則下，對雙方才有助益。

海基會2日舉行第11屆董監事第9次聯席會議，李大維在致詞時提到，疫情趨緩以來，兩岸各領域互動逐漸恢復，縣市官員、政黨組織、工商團體、旅行業者等各界人士陸續訪陸進行交流與討論，恢復實體交流活動。

不過，李大維也強調，兩岸的交流往來，應該在維護對等與尊嚴的原則下，對雙方才有助益。

李大維說，這幾個月以來，海基會服務案件大增，包括文書驗證、證件逾期、急難協助等各類問題，數量都顯著增加，今年1至4月服務案件量較去年同期增加58%，同仁格外忙碌，但仍秉持專業與熱誠，積極提供服務。

李大維強調，「我們的服務工作愈到位，愈能有效協助民眾解決困難，也愈能讓兩岸民眾感受到溫暖，海基會將持續發揮溫和而堅定的力量，為兩岸關係的和平穩定發展做出貢獻。」

另外，李大維也指出，中國大陸年初的經濟呈現溫和復甦的反彈跡象，但仍受到各項因素制約，「外部環境面臨全球通膨持續、經濟成長動能減弱以及國際供應鏈的箝制，內部環境則有需求不足、民間投資不穩等問題，這些都是巨大的挑戰。」

李大維還說，中共中央所提出的「雙循環」與「一帶一路」能否達成驅動國內經濟系統， 形成大循環、國內與國際雙循環相互促進的戰略目標，將受到國際情勢連動影響。

海基會本次會議將提報113年度的業務計畫暨預算案，並補選部分董監事。