台學者蔡金樹遭軟禁？　海基會證實「已出獄」籲陸方依法保障人權

▲海基會副祕書長兼發言人蔡孟君。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣學者蔡金樹遭大陸官方指控涉及間諜案，被判刑4年。最新消息傳出，蔡金樹上個月刑滿出獄被軟禁在廈門鼓浪嶼。對此，海基會今（8）日證實蔡金樹已經出獄，並且與他和家屬保持聯繫。針對蔡金樹是否「被軟禁？」，海基會表示不方便說明，僅呼籲陸方須依法保障他的人身安全與合法權益。

2020年大陸爆出台灣間諜案，《央視》大篇幅報導台灣學者蔡金樹、前台師大教授施正屏，以「學術交流名義」從事間諜活動。其中，蔡金樹被判刑4年，剝奪政治權利4年附加刑，被限制出境，無法離開大陸，傳出被軟禁在廈門鼓浪嶼，

海基會副祕書長兼發言人蔡孟君指出，蔡金樹先生出獄之後，有與他的家屬以及他本人保持聯繫，關心他的近況以及需求，適時提供各項協助，海基會將持續關注本案。

▲台灣學者蔡金樹涉嫌「台諜竊密案」遭陸方判刑4年。（圖／翻攝微博）

蔡孟君指出，「除了呼籲陸方必須要依法來保障他的人身安全與合法的權益，同時我們也會持續與他們保持聯繫，配合他的需求意願，適時提供必要的協助。」

傳出蔡金樹遭到陸方軟禁在廈門鼓浪嶼？蔡孟君表示，「這方面個案內容，我們沒有進一步說明。」

另外，馬英九基金會執行長蕭旭岑今指出，前總統馬英九已邀請50位陸生訪台交流，但陸委會似有保留之意。民進黨立院黨團指出，來台學生涉及中共黨委書記挑選對象，若有必要性跟不可替代性，馬辦應該要提出申請，只要合理、合法都歡迎，希望馬辦提出正式說明。

對此，蔡孟君強調，海基會對於兩岸交流，尤其是青年交流都是支持的態度，並且支持政府政策，希望兩岸之間各項交流必須符合對等尊嚴，互惠的原則，健康有序來推動。

她也透露，這項專案還在申請，相關主管機關會有通盤處理，現在還在考量當中。