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大陸 大陸焦點 特派現場

2024大選三黨人選底定　李政宏：台商真正關心兩岸和平

▲▼李政宏,大陸全國台企聯。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

台灣2024大選三黨人選底定，大陸全國台企聯會長李政宏今（5）日下午表示，台商們非常關心明年大選，呼籲「不管是哪一個政黨的候選人，一定要把兩岸的關係列為重中之重」。大陸涉台學者則指出，這一次的選舉本身就是「戰爭與和平」的選擇。

李政宏今日出席「兩岸關係前瞻與思考研討會」，在被問及2024大選時表示，台商真正關心的是兩岸和平，都非常想回台投下神聖的一票。

「我們堅定支持對兩岸關係和平發展有貢獻、支持九二共識候選人跟政黨」，李政宏指出，這是台商們最殷切的期待，因為兩岸在各方面交流密切，不可能脫鉤。

▲▼朱松嶺,北京學者。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲朱松嶺。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對2024大選結果是否會影響大陸未來對台政策，北京聯合大學兩岸研究所所長朱松嶺受訪表示，民進黨參選人賴清德若當選，所選的道路就是繼續對抗大陸，兩岸繼續走向不穩定，甚至走向不可控的局面，因此台灣民眾很清楚，「這一次的選舉本身就是戰爭與和平的選擇。」

賴清德日前曾說，自己最想共進晚餐的對象是大陸國家主席習近平。對此，朱松嶺指出，每當台灣大選將至，候選人常選擇可能引起媒體曝光的事件，希望獲取聲量助選，而賴清德的話「根本不可能實現」。

朱松嶺進一步闡述道，大陸方面已明確表達，只要在九二共識的共同政治基礎上，兩岸什麼問題都可商量，官方交流往來亦可恢復，但賴清德一方面堅持台獨立場，一方面又說要跟習主席吃晚餐，「這明顯就是製造噱頭，他這樣的做法根本不具有任何可操作性。」

▲▼兩岸關係前瞻與思考研討會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲兩岸關係前瞻與思考研討會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

由海峽兩岸關係研究中心和清流文教協會主辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」今（5）日在北京舉行，國台辦主任宋濤致詞指出，當前兩岸關係處在重要的時間節點，是縱容背離兩岸關係和平發展的勢力，還是堅定走兩岸關係和平發展道路，何去何從台灣同胞應該做出正確選擇。

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