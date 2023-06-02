台美貿易倡議終簽署　包承柯揭大陸不滿「核心原因」：憑什麼

▲上海東亞研究所助理所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「台美21世紀貿易倡議」的簽署引發中國大陸不滿，國台辦更批其是「盡台灣之物力，討外國之歡心」的可恥行徑。大陸涉台學者向《東森新媒體ETtoday》表示，對大陸而言此舉「非常嚴重」，料會採取後續反制舉措。

上海東亞研究所助理所長包承柯指出，「台美21世紀貿易倡議」簽署之所以性質非常嚴重，在於1979年中美建交後，雙方確認「一個中國」原則，中華人民共和國是中國唯一合法政府，「美國和台灣簽署這份協議，台灣的地位是什麼？憑什麼有這樣協議出現？這是問題的核心點。」

包承柯接著說，如今美國與台灣之間首次出現「美國官方授權」政策文件，對中國大陸而言「不可接受」，背後實際是美國還在蓄意破壞中美關係，大陸政府會採取後續步驟，不會就此揭過。

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

台美拚經貿往來的同時，大陸方面今年亦積極向台商招手，不過地緣政治的緊張令不少台商對投資佈局感到擔憂。國台辦新聞發言人朱鳳蓮1日曾指出，大陸過去是、現在是、將來仍會是台商台企投資興業的最佳選擇，並將持續完善保障台灣同胞福祉的制度和政策，為台胞台商台企營造更好的發展、投資環境。

包承柯認為，台商是否願意在大陸繼續投資，取決於經濟回報的可行性，整體來看，大陸經濟發展穩中向好，兩岸關係緊繃在於美國「說一套做一套」，民進黨當局不接受一個中國原則和九二共識，大陸在處理交流和分裂勢力上相信會「各行其道」。

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

「台美21世紀貿易倡議」1日晚間正式簽署，被認為是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，內容包含第一階段談判成果的五大議題，分別為貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業。

總統蔡英文對此表示肯定，並期待未來台美能建立更緊密的夥伴關係，為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。行政院長陳建仁則稱，期待台美貿易合作，能逐步加深並向前邁進。