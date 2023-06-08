高官不倫「白富美女主」炫富微博註銷！滿盒珠寶名錶　現況悲劇了

▲董女私下照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇在鬧市與一名女子逛街，兩人親密牽手的動作被一名街拍攝影師拍下後發布到網上，引發大量網友關注。「牽手門」董姓女當事人的社交媒體帳號也被網友挖出，雖然已經刪掉全部內容和銷號，但很多炫富的內容已經被網友截圖存檔。

據《上游新聞》報導，在網上搜索發現，董女微博帳號裡的內容被不少網友截圖轉發，裡面記錄了很多日常工作生活的內容。

比如2018年6月18日發的畢業感言，「2014-2018 唯有情誼，晨光依舊」，裡面曬出了一組畢業照。6月19日，又曬出了中國石油大學的研究生錄取通知書。

不過最讓眾多網友關注的，是當事人自己曬出的炫富內容。2021年7月29日，該微博「曬幸福」稱，「以後就是四點半下班的人啦」；2022年8月9日，曬出自己新家照片，「收拾了仨禮拜終於妥帖了，新家」；2022年8月13日，曬出自己手戴Tiffany戒指的照片，「謝謝Tiffany，鑽戒有了新目標」，定位為「北京王府井文華東方酒店」；今年3月，又曬出珠寶盒的照片，裡面裝滿了珠寶首飾和名錶，「沒想到盒子這麼快就滿了，是時候買個保險櫃給大家換個新去處了」……。

她還自曝，自己在高端時尚百貨旗艦店SKP的積分達到了240萬分，也就是她最少在此地就消費了240萬元人民幣（約新台幣1032萬元）。

▲董女帳號疑似注銷。（圖／翻攝自微博）

近日「牽手門」事件曝光後，該帳號裡的全部內容被火速清空，帳號也已經註銷，目前已搜索不到。另外，有網友在微博上曬出了疑似董女的朋友圈截圖，內容是「同學聚會讓我更認識到自己是被怎樣羨慕的。一切不費吹灰之力，以別人奮鬥的終點為起點」。

6月8日，據《華商報大風新聞》報導，中國石油北京專案管理公司宣布涉事兩人均停職，接受紀委調查。