台東國中小藝術與美感深耕計畫　成果發表會今登場

▲台東縣政府舉辦國民中小學藝術與美感深耕計畫暨跨領域美感成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府多年深耕致力推動藝術與美感教育，7日於縣府大禮堂舉辦台東縣111學年度推動國民中小學藝術與美感深耕計畫暨跨領域美感成果發表會，邀請縣內13所中小學績優學校呈現駐校藝術家結合在地文化，發展多元藝術教育及跨領域美感課程動、靜態的成果。



成果展由教育處長蔡美瑤表揚藝術深耕計畫執行優等績優學校，獲獎學校分別為介達國小、關山國小、都蘭國小、海端國小，同時頒發感謝狀給駐校藝術家，協助學校推動藝術與美感教育，落實藝術與美感教育基礎扎根、豐富學校多元藝術課程。另111學年度台東縣有台東女中、台東高中、育仁中學、池上國中、大坡國小、新園國小、大武國小、大王國小、樟原國小等9所學校獲選參與「教育部跨領域美感教育卓越領航計畫」，也在成果展呈現豐碩成果。

成果展規劃「藝起尋寶趣」邀請4所藝術深耕績優學校及跨領域美感教育卓越領航計畫學校，設攤呈現各校執行跨領域美感及藝術深耕課程成果，其中，大王國小透過自主學習的四學模式學習策略，從學生自學、組內共學、組間互學、教師導學，探索及認識自己居住的社區，並對應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，規劃未來社區的樣貌。都蘭國小將生活美感經驗結合木工實作課程，打造日常生活中可用的器具，摸索並探尋不同的藝術美感型態，進而推展至家庭生活環境，讓學校、家庭、社區成為饒富美感的「阿米斯藝術美地」。

介達國小成立傳統原住民樂舞社團，積極參與部落音樂市集及金峰鄉族語成果展，並舉辦校際交流活動，展現學生學習排灣樂舞豐碩成果，增加學習自信心。關山國小以「Maker藝術新視野~我是夢想家」為主題，透過專業藝術家的引導，啟發孩子對生態環境的敏銳觀察力，培養孩子對大自然的創作及鑑賞能力。

活動中也安排「角落咖啡館」分組對話，由國立台灣師範大學趙惠玲教授、國立台灣藝術大學李其昌教授等擔任主持人，聚焦對話教育場域中，以藝術領域為跨領域課程推動的核心，為各學科的教學效能加值，並進一步潛移默化學生的美感素養，提供未來公民必備的核心素養。