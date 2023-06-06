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社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人勒殺女友稱「我等一下就跟上」　二審輕判15年

▲▼板橋情殺案，張男。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張男勒斃女友後，持刀自戕被救回 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市張姓健身教練，不甘與女友分手，在網路上搜尋各式殺人手法，於去年2月間在板橋租屋處徒手掐斃女友，之後並試圖自戕遭救回。一審將他重判無期徒刑，案件上訴高等法院，他宣稱自首要求減刑，表達悔意。高院6日二審改輕判他有期徒刑15年。可上訴。

本案發生於去年2月，張男與女友交往同居，女友決定分手，張男心生不滿萌生殺意，並用YouTube搜尋殺人手法，他還對友人表達殺人念頭。案發當天下午4時許，張男約好與女友到共同租屋處見面，一同整理物品。晚間8時許，張男趁女友背對側躺在床上之際，徒手勒斃女友，嘴中還不停唸著「你先走，我等一下就跟上」。

張男犯案後隨即聯絡友人，交代後事並表明自己打算輕生，友人趕緊報警，警方到場後發現房門上鎖，至於屋內的張男發現警察前來，立刻持西瓜刀自戕，造成胸部穿刺傷及肺葉裂傷，最終仍被警方破門後救下，送醫撿回一命。檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。

一審將張男重判無期徒刑、褫奪公權終身。張男與檢方均上訴第二審，高等法院審理時，張男主張原審判刑太重，他表示自己並非預謀殺人，乃是臨時起意而犯案；另外他也認為自己符合自首要件，應該減刑。另外高院也詢問他是否安排賠償和解計畫？張男竟回應，未來希望能「在監獄中做手工」賠償被害家屬。

全案於6日宣判，高院認為張男雖然有罪，但頗有悔意，又有矯正的可能性，因此撤銷原本無期徒刑的判決，輕判有期徒刑15年。可上訴。

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