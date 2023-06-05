新北電動三輪車突爆炸起火　疑鋰電池過度充電釀災

▲停放在騎樓的電動三輪車，疑似充電時間過長，電池爆炸起火引發火警。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區日前發生一起電動三輪車爆炸起火意外。一輛停在三峽民權街騎樓內充電的三輪車，突然發生爆炸後開始自燃，一旁店家聽見爆炸聲後，發現熊熊火勢，通報119後連忙拿滅火器前往滅火，警消人員獲報趕抵，迅速控制火勢，並將引發爆炸的電池取出，目前仍在釐清起火原因。

據了解，該起火警發生在前天（3日）下午2時許，該輛起火的電動三輪車，為該處樓上住戶所有，平時都停放在1樓餐廳騎樓內。為了方便充電，車主從自家拉電源線至樓下，時常充飽電後仍持續充電。火警發生時，一旁餐廳員工表示，上班時已看到三輪車停在該處充電，實際停放多久並不清楚，因為聽到連續爆炸聲，探頭出來查看，才發現電動三輪車起火燃燒。

▲餐廳員工聽見爆炸聲查看，發現電動三輪車已起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘呼籲，電動車三輪車日益普及，已是許多行動不便或老年人的代步工具，為防範電動車充電自燃，建議民眾電動車應避免過度充電，也不可使用延長線，以免造成電線負載量過大，並選購合格標章原廠車輛，必要時回廠檢測，如電池發生膨脹變形等情況，應立即送回檢修，以免造成更嚴重的危害。