惡劣！台灣船長到香港走私遇船難　隱瞞船員死亡還A安家費

▲郭姓船長遇船難遺棄船員還A安家費。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣一名郭姓男子在2017年間約了呂姓男子、陳姓男子到香港幫一名綽號「阿智」的老闆走私，不料船在香港外海就發生船難，郭男和另外4名男子跳上救生艇逃命，呂姓男子因為不敢跳船，葬身大海，而郭男竟然向救難單位謊稱船上只有5人，已經全部獲救，完全不提呂男，事後阿智給了呂男家屬20萬港幣（約台幣73萬餘元）安家費，郭男也A走了54萬多，事後郭男被起訴，法院審理後，依遺棄、侵占罪判處他徒刑1年。

判決指出，郭男是在2017年10月間約呂男、陳男到香港從事不法走私，約定由郭擔任船長，呂擔任輪機長，陳則擔任船員，3人先搭機到香港，同年11月1日夜間，郭男等3人和香港籍船員「九龍」、「阿豪」及船主「阿智」等人，自香港南ㄚ島附近海域出海後，準備到馬六甲海域從事不法走私，沒想到在香港外海處，船體因不明原因進水沉沒，郭、陳、「九龍」、「阿豪」及「阿智」跳船至救生艇，呂男因不敢跳船，隨著船舶沉沒海中，迄今仍下落不明。

郭男等5人在海上漂流2天後，被丹麥籍船隻救起，將他們送回香港，為了怕香港警方追查他們的走私不法犯行，郭男竟謊稱船上只有5人，已全數獲救，刻意隱瞞呂男落海一事，導致無法進行救援。

郭男和陳男回國後，船主「阿智」向郭表示會給呂男家屬港幣20萬元當安家費，並將台幣73萬6000元轉到郭男的余姓女友帳戶，沒想到郭男後來竟只轉了19萬給呂男的陳姓女友，自己「暗槓」了54萬6000元，後來呂男的陳姓女友發現，氣得報警提告，郭男也被起訴。

法院審理時，郭男坦承犯行，法官依遺棄、侵占等罪，判處他徒刑1年，全案可上訴。