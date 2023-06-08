「連市長屁股都敢摸」選民合照竟伸鹹豬手　盧秀燕自爆遭性騷擾

記者游瓊華／台中報導

台灣政壇「#MeToo」風暴持續延燒，今天台中市議會進行總質詢，市長盧秀燕驚爆，自己擔任立委、甚至已經任職市長時，都曾遭鹹豬手，「合照時，男性選民將手放在我屁股上」，更遑論擔心揭發後被誣蔑、甚至丟了工作的一般女性。盧秀燕也疾呼，姊姊妹妹們站出來，勇敢保護自己，「遇到色狼就大聲說出來貼他標籤」。

▲「連市長屁股都敢摸！」選民合照伸鹹豬手遭盧秀燕怒瞪。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，自己當立委時也被性騷擾，「有些色狼，表面上在跟你合照，手卻碰在你的屁股上，當立委碰過、當市長也碰過！」盧秀燕表示，過往社會對於性平觀念、不夠支撐，被害人不敢講也不知如何舉證，若遇上對方可能更有權有勢，反而可能被修理、打差考績，甚至各種被刁難。

盧秀燕坦言，自己年輕被騷擾時還不知道怎麼處理，進入媒體當記者後有性平觀念，變得勇敢甚至強悍，也透露曾在分隔島上遇到色狼口頭騷擾，她當場大罵「色狼」，結果對方嚇得衝過馬路，當時我就知道，他很怕別人知道，要讓色狼工作不保受到制裁。

對於任職市長後，也遇過選民合照時，手放屁股上。盧秀燕表示，通常她會馬上退後一步，眼睛直狠狠看著他，色狼就會訕訕離去。她也提醒，姐妹碰到色狼要勇於對抗，貼他標籤，只有自己保護的了自己，女生不需要受害、不需要忍氣吞聲。