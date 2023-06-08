肯德基下殺5折！人氣蛋撻6元爽吃　下單還抽曼谷來回機票

▲為迎戰618購物節，肯德基在「PK雙饗卡」APP推出多重好康，人氣美食5折起。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／綜合報導

為迎戰618購物節，肯德基在「PK雙饗卡」APP推出多重好康，包括美食優惠券5折起，還有618限定PK隨饗券超殺優惠、人氣點心6元起，爽吃炸雞和蛋撻，下單還能抽「曼谷商務艙雙人來回機票」。

▲肯德基即日起至6/26，在「PK雙饗卡」APP推出多種獨家美食優惠券。（圖／業者提供）

肯德基即日起至6/26，在「PK雙饗卡」APP推出多種獨家美食優惠券，包括就愛吃堡餐內含「咔啦雞腿堡x1+香酥脆薯(小)x1+雙色轉轉」，原價$276，特價$149；人氣雙雞桶「咔啦脆雞x3+青花椒香麻脆雞x3+香酥脆薯」原價$632，特價$399元；椒麻茶爽餐「上校雞塊4塊x1+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠」原價$252，特價$149。

第2波PK雙饗卡活動將在6/15-6/17，限時3天快閃登場，肯德基人氣點心6元起，像是原味蛋撻6元、炸雞18元。還有超狂「618組合餐」，內含2套4塊咔啦脆雞+2份香酥脆薯(小)+2顆原味蛋撻+2杯無糖綠茶(小)，原價$975元，特價$618元。

▲人氣雙雞桶「咔啦脆雞x3+青花椒香麻脆雞x3+香酥脆薯」原價$632，特價$399元。（圖／業者提供）

凡PK會員登入「PK雙饗卡」APP，點擊首頁右上角「點就送」，即可進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，隨機抽出美食優惠券，每日都可參加一次。參與遊戲抽中之獎項，將以優惠券形式直接匯入會員帳戶內，並可即時兌換。

而在活動期間，只要於「PK雙饗卡」APP訂餐或購買PK隨饗券，即可抽「曼谷商務艙雙人來回機票」。

另外，人氣速食摩斯漢堡近來推出新品「西西里冰檸咖啡」、「摩斯抹茶歐蕾」，同時為慶祝畢業季，即日起至6/18，出示學生證或穿著學生制服，買大份黃金地瓜薯及冰紅茶組只要79元，另加5元地瓜薯還可升級為辣味和風雞腿塊；而6/16-30還有摩斯蒟蒻冰紅茶第2杯半價。

▲▼摩斯推出畢業季優惠。（圖／業者提供）