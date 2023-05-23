無邊比薩很可以！「1公尺派對巨飽盒」升級回歸了　全台限量1萬份

▲派對神器「1公尺巨飽盒」回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

派對神器回來了！人氣速食品牌「必勝客」超夯「1公尺派對巨飽盒」升級再回歸，這次一樣集結10大必吃美味，其中，比薩部分可是首度推出全新道地美式口味「底特律無邊脆皮比薩」，滿足不愛吃比薩邊的比薩控，且只有巨飽盒才吃得到，即日起正式開賣，全台限量1萬份。

▲這次方形比薩首度推出沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」。

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，擁有超高人氣，這次宣布升級再回歸，裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到，肯定要搶嚐鮮。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」除內含3份方形比薩外，還有2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，全台只有1萬份。

▲肯德基今天開賣最新海鮮漢堡「夏威夷海洋Q蝦堡」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基即日起也於全門市推出全新海鮮漢堡「夏威夷海洋Q蝦堡」嚴選白蝦搭配秘製醃漬粉製成咔滋Q彈黃金蝦排，接著淋上蒜末、檸檬汁、芥末醬調製而成的香蒜醬汁，還有蕃茄片、鳳梨片等料，每一口都能吃到滿滿海味，清爽到不行；加碼還有黃金蝦排搭配酥脆原塊雞肉排的「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，漢堡控趕緊衝吃一波。