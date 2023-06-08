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逼女員工離職！還罵「狗、婊子」　不堪鄉民圍剿...游泳館道歉了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間知名游泳氧身會館爆發勞資糾紛，女員工與公司經理的對話被PO上網路，由於內容涉及「狗」，「婊子」，引發喧然大波，業者臉書也被灌爆。縣化縣勞工處今天表示，目前尚未收到相關投訴，將進行實地訪查，若業者不依規定給資遣費，將處以2至100萬元罰款，至於職場霸凌可開罰3-15萬元罰緩。而氧身館稍早也發聲明道歉。

▲▼彰化游泳館遭爆逼女員工離職，經理還出口辱罵。（圖／翻攝自TiKTok／a12344321234）

▲彰化游泳館遭爆逼女員工離職，經理還出口辱罵。（圖／翻攝自TiKTok／a12344321234）

根據流出的錄音檔，女員工沒有要離職，卻被叫到辦公室簽離職書，表示工作未滿3個月公司無法給付資遣費，女員工指出，她當時是要應徵女教練，卻被叫去坐櫃台，賴姓經理卻說「我開公司不是為了公平?為了男女平權？為了社會義務？」、「開會是開心酸的」。另外還有一名楊姓副理也當著女員工的面講「婊子」、「跟狗不會生氣」，更扯的是她確診傳訊息給公司要請假，竟然2天沒人回應。

▲游泳館發出聲明。（圖／翻攝游泳館臉書）

▲游泳館發出聲明。（圖／翻攝游泳館臉書）

對話流出後，第一時間館方先是強硬回覆「關於抖音影片一事為斷章取義、惡意中傷，本館將追溯法律責任」，但臉書隨即被灌爆，網友紛紛開罵，「開除就是非自願離職」、「那個錄音檔有侮辱人的行為」、「牽扯到性平的問題」。

勞工處表示，尚未接到相關投訴案件，針對資遣部分，會做實地訪查，雇主若涉及無故解雇若屬實將依勞動基準法處以2至100萬元罰款，至於涉及職場霸凌，可開罰3至15萬元罰緩。

▲游泳館今天開門營業。（圖／記者唐詠絮攝）

▲游泳館今天開門營業。（圖／記者唐詠絮攝）

面對砲轟聲浪，該氧身館今天仍開門營業，但員工對此事閉口不談，上午也緊急發聲明稿，認為公司楊姓經理及賴姓副理情緒管理不當，未能理性和平處理，對楊姓員工造成傷害，也社會大眾致歉。

【聲明稿全文】
茲因本公司與本公司楊姓員工對於雙方約定之工作內容存有歧異，雙方於民國112年6月2日在本公司經理辦公室會面商討及交換意見過程中，本公司楊經理、賴副理因情緒不當管理，對於本公司楊姓員工使用情緒化的字眼，對於本公司楊經理、賴副理未能理性和平處理雙方分歧，及造成本公司楊姓員工之傷害，本公司在此鄭重向本公司楊姓員工及所有關心愛護本公司之社會大眾致歉。外界的批評與指教，本公司概括虛心接受並沉痛檢討，以避免此一憾事再次發生。
對於本次本公司與本公司楊姓員工間之分歧，本公司將申請勞資協調，遵守勞基法之規定予以處理，懇請大眾給予本公司及本公司楊姓員工協商處理的空間。 再次感謝社會大眾對於本公司支持與愛護。

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