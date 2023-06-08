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【廣編】麥卡倫「雪莉王者」形象大使許光漢　邀威士忌愛好者領略極致風味

▲▼麥卡倫,威士忌,體驗活動。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫攜手許光漢，領略雪莉王者的傳奇魅力。

圖、文／麥卡倫提供

頂級威士忌領導品牌麥卡倫，為讓更多威士忌愛好者親身感受「雪莉王者」的魅力，以自然及四季變化為靈感推出《麥卡倫 印象風味》體驗活動，將春、夏、秋、冬淬鍊成品酩體驗，形象大使許光漢也親臨探索麥卡倫的極致風味。

男神許光漢分享對威士忌品飲的深刻體會，「對於我而言，每一部作品都是用盡全力，因為投入100%的用心，也需要能有效沉澱心情的方式，所以我很重視自己的#MeTime，希望能透過愉悅的放鬆時光把繁複的角色抽離，更完整的沉澱自己。當我第一次品酩麥卡倫『雙雪莉桶15年 』的時候，腦袋裡浮現出的就是我的專屬MeTime」，許光漢推薦各威士忌愛好者必定要來親身感受麥卡倫雪莉王者的魅力，找尋專屬於你的印象風味。

《麥卡倫 印象風味》系列品酩體驗，將於2023年6月8日至6月11日在誠品信義店6F展演廳舉行，而高雄場及台中場分別預計於7月28日至7月30日及8月25日至8月27日登場，敬請全台威士忌愛好者拭目以待，台北場活動詳情請至：https://reurl.cc/jlLDy2

欲了解更多，請至麥卡倫官方網站：www.themacallan.com。

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