【廣編】連三年英國No.1單一麥芽威士忌　像好友的威士忌！吉拉攜宇宙人演繹築夢初心

▲宇宙人化身吉拉好朋友。

圖、文／尚格酒業提供

根據最新國際葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）統計，吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌連續三年（2020、2021、2022）蟬聯英國最暢銷單一麥芽威士忌。攜手入圍金曲獎最佳樂團的Cosmos People宇宙人，化身吉拉好朋友，演繹熱情築夢的初心，獻給每位有夢敢夢的朋友。

宇宙人引用入圍金曲獎的專輯《理想狀態》，謙虛表示：「我們一直在追尋理想的狀態，當階段性目標達成，就希望可以再往更高的目標努力。不斷在音樂這條路上追求蛻變的宇宙人，與一座島、一條路、一間酒廠的吉拉不謀而合，我們都有一顆不甘平凡的初心。」

宇宙人最喜歡的威士忌是吉拉雪莉12年，笑稱它是最像好朋友的威士忌。吉拉雪莉12年專為台灣市場打造，經高達28呎蒸餾器完成蒸餾工序，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏。細緻滑順、明亮甜美的風味以及絕妙的層次能在品酩中帶來溫暖與力量。

吉拉除核心品項的吉拉10年、吉拉12年、吉拉雪莉12年、吉拉七桶、吉拉18年外，看準台灣的市場潛力，近期亦有吉拉桶藝系列吉拉蘭姆桶、吉拉紅酒桶、吉拉冬日上市。