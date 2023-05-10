【廣編】麥卡倫《典藏ARCHIVAL系列Folio 7單一麥芽威士忌》限量登台

▲全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫推出《典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7 單一麥芽威士忌》，以致敬麥卡倫雋永迷人的經典廣告為名。

圖、文／台灣愛丁頓提供

隨著時序進入百花齊放、綠意盎然的季節，全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫推出《典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7 單一麥芽威士忌》，以致敬麥卡倫雋永迷人的經典廣告為名，匯集麥卡倫耐人尋味的故事及插畫，將蘇格蘭斯佩賽河畔的故事娓娓道來。

麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy表示：Folio 7是為了致敬1980年代「科學家不思議的極致風味」廣告而被打造出的傑出作品，它是一款迷人的單一麥芽威士忌，展現出標誌性藝術品的非凡地位。品酩麥卡倫《典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7 單一麥芽威士忌》，獨特的香氣中帶有蘋果、梨子、葡萄乾、牛奶巧克力和橙皮等馥郁香氣，入喉散發出香草和輕甜果乾的甜香口感，留下悠長且細緻的濃郁奶油和溫暖香料味，揉合出饒富生趣、帶有深邃層次的威士忌風味，這樣獨特的感受也為威士忌愛好者獨獻一場發自內心與麥卡倫的專屬對話，共同回味品牌令人難忘的經典廣告。

麥卡倫《典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7 單一麥芽威士忌》的酒精濃度為43%，並搭配一本特製的經典廣告冊子，裝載於精美的書形錫盒之中，洋溢出濃厚的人文之美。

欲了解更多相關資訊，請造訪麥卡倫官網：https://reurl.cc/4QK2KX

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。