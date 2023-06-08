端午熱門時段票難求！高鐵再加開6列加班車　6／10起開搶

▲高鐵端午連假加開第二波加班車，6/10開賣。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

端午4天連假返鄉和出遊需求旺盛，高鐵熱門時段班次較客滿，台灣高鐵今(8日)宣布，將再加開6班加班車，6月10日凌晨起開搶。

根據高鐵官網公告，連假前一天6月21日下午1時起南下班次較客滿，6月22日連假首日下午4時半前南下班次也較客滿，以及6月25日連假最後收假日上午9時後北上班次也幾乎快客滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵表示，端午節假期車票由於預購踴躍，經評估及檢視運能調度後，決定再加開6班次列車，其中南下4班、北上2班，再加開之各車次將自6月10日周六凌晨零時起開放購票。

高鐵公司統計，今年端午節假期疏運期間，前後總共加開170班次列車，其中南下85班、北上85班，6天包含正班車共提供1037班次列車的旅運服務，各車次列車均提供自由座車廂服務。

台灣高鐵提醒旅客，因疏運期間加強服務，部分夜間車次將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，夜間乘車的旅客要留意到站時間並預先安排到站後交通接駁。

此外，為配合6/17（六）端午連假調整為補班日，高鐵公司表示，將於當日晨間增開3班次北上列車，為補班日增開車次，服務旅客通勤之需求，並調整雙向部分車次之自由座車廂數。