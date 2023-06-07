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暑假親子遊！9條行程「高鐵車票＋住宿行程券」一次買齊

▲▼高鐵推出暑假親子遊專案。（圖／高鐵）

▲高鐵推出暑假親子遊專案。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

因應暑假到來，台灣高鐵公司即日至8/31止起推出「暑期親子」以及「自駕遊」二項專案；其中，「暑期親子」專案與全台35家精選飯店合作，並規劃9條適合親子同遊的豐富行程，包含高鐵來回車票及住宿/行程票券，不需費心規劃行程。

以「高鐵假期 台中麗寶樂園 1日輕鬆遊」為例，台北出發至台中，高鐵來回車票+麗寶樂園門票＋高鐵站來回接駁，每人最低只要1,400元起，等同搭高鐵就送樂園門票。

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想親子同遊台南古都，則可以選擇深受大小朋友喜歡的「和逸飯店．台南西門館2日自由行」，台北出發最低只要3,390元起，每房再加贈一位11歲以下孩童免費入住，另依佔房人數贈送台南8899一日無限搭乘券（買88府城巡迴線送99安平台江線）。

▲▼高鐵推出暑假親子遊專案。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵公司即日至8/31止起推出「暑期親子」以及「自駕遊」二項專案。（圖／高鐵）

▲▼高鐵推出暑假親子遊專案。（圖／高鐵）

今年暑假（即日至8/31止）為提升旅遊租車取還之便利性與響應環保，特別透過異業結盟，擴充高鐵假期「自駕遊」專案商品，包含高鐵來回車票+租車。以「台北iRent共享汽車(6/10小時)自駕遊」為例，左營出發至台北每人最低只要2,615元起，相當於買車票就送租車服務。

若有北、高住宿需求，還可預訂「高雄義大皇家酒店/台北福華飯店+和運租車bZ4X電動車2日自駕遊」，搭配台北-左營的高鐵標準車廂對號座來回車票，平日最低只要6,500元起，再加贈野餐小點心。

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