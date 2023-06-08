快訊／3天內2度被傳喚！5億高中生母激動喊：我兒子不可能跳樓

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中5億高中生墜樓案件案情至今仍撲朔迷離！台中地檢署今（8）日突然召開臨時偵查庭，並再度傳喚賴母，而這三天內2度開庭，案情是否有大進展，目前仍需待檢方說明。而稍早，賴母現身地檢署，並在面對媒體提問時，激動強調，「我兒子不可能跳樓，他不會做這些事」，隨後快步走進地檢署。





▲5億高中生案三天內二度開偵查庭。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署在6日的偵查庭後表示，根據法醫解剖報告，顯示賴姓死者的死因符合高處墜落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。檢方還提到，在經過1000多項的毒藥物反應後，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

不過，受託調查案件的法醫高大成卻質疑，賴男只有臟器出血，若沒有血塊的話就是死後墜樓，也就是他殺。另外，賴男身上的針孔仍舊是關鍵，他舉出氯化鉀可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c就會死亡，要把針孔附近採檢送驗，如果擔心量很少驗不出來，可以送國外鑑定，以昭公信。

今台中地檢署突然臨時召開偵查庭，並再次換賴母，而賴母一早面對媒體提問，她情緒激動強調，「我兒子不可能跳樓，他不會做這些事」，隨後快步走進地檢署。