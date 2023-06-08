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快訊／新冠疫情攀升！台中2-12歲童免費領2劑快篩　29萬人受惠

▲國內疫情再攀升！台中宣布2-12歲兒童免費領快篩　29萬童受惠。（圖／記者游瓊華攝）

▲國內疫情再攀升！盧秀燕宣布，明天起2-12歲兒童可免費領快篩，預估29萬童受惠。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國內新冠疫情再度升溫，連過去3年沒有確診的「天選之人」也中鏢。由於小六學生畢業在即，加上暑假將至，活動與人潮聚集機會增多，市長盧秀燕今（8）日宣布，市府明天起至7月12日啟動暑期守護兒童健康專案，針對2至12歲兒童免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑。

盧秀燕表示，下個星期小六的學生就要畢業了，為了因應，快篩試劑將從明天開始發。由於發放數量達到29萬多人，非常龐大，每個人發2劑大概要60萬劑，目前規劃，小學、幼兒園由教育局執行，未就讀幼兒園、在家自學可透過民政局到戶政機關領，提醒現在疫情仍在第四波的高峰，請大家勤洗手保持衛生，若確診要多休息少到人多的地方。

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衛生局長曾梓展表示，雖然目前不必通報，但依據疾病管制署監測資料顯示，台中市第19週確診數計111名，第20週確診數計154名，確診數比率增加38.7%；另第21週確診數計142名，相比第20週確診數比率下降7.8%，雖顯示台中市COVID-19疫情稍緩，但依據疾管署發布全國近期COVID-19疫情，仍處於上升階段。

曾梓展提醒，家中2歲以上寶貝如出現發燒、呼吸道症狀等疑似COVID-19症狀，家長可先協助篩檢，將篩檢結果告知診治醫師，經快篩陽性、出現發燒超過48小時或高燒超過39度、活動力不佳、呼吸急促、持續嘔吐或腹瀉等症狀，應儘速就醫；另出現抽搐、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難、體溫大於41度、肌躍型抽搐、步態不穩等症狀，也應立即就醫。

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