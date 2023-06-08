幼兒園餵藥案「17家長提告」！園長等8人遭約談　她不發一語上車

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一間私立幼兒園爆出學童遭餵藥事件，引發社會譁然！由於陸續在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，目前已有17名家長報案。新北地檢署8日清晨發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人，稍早約談畫面曝光！

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

時代力量立委王婉諭5日召開記者會指出，新北市板橋區一間準公托幼兒園小班、中班孩童，2月至4月間疑似被老師餵食「不明飲料」，出現情緒易怒、邊睡邊哭叫等異常行為，家長察覺不妥，自行帶孩子到醫事檢驗所、醫院等處進行檢驗，結果在孩童體內發現「巴比妥」成分。

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

此案遭踢爆後，已累計共17名家長提告，引發社會關注。新北地檢署承辦檢察官8日為釐清相關疑點，於清晨6時指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，針對幼兒園園區及園長、老師等人住處進行搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人。

警方目前陸續將相關人等帶回警局協助釐清案情。身穿白衣、留著一頭長髮的幼兒園園長遭帶回文聖所時，面對媒體提問「不覺得對家長很抱歉嗎？」、「會覺得很對不起小朋友嗎？」不發一語，快閃上車。