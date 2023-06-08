3天2度傳喚5億高中生母！質疑是氯化鉀害命　檢方聽到了急開庭

▲台中地檢署2度開庭，傳喚死者母親與律師，還有夏姓地政士前妻。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中5億高中生墜樓案，台中地檢署今（8）日突然召開臨時偵查庭，並再度傳喚賴母，3天內2度傳喚，引發外界猜想。檢方透露，此次開庭目的除了接受賴母律師提出的偵查方向，也會同步了解受害家屬是否有其他需求。

檢方指出，近日受害者家屬律師數度對外提出希望的偵查方向，但仍須經過正常程序檢察官才能受理，因此今日傳喚受害家屬，除接受家屬律師請求，也了解受害家屬是否有其他更多需求。

台中地檢署在6日的偵查庭後表示，根據法醫解剖報告，顯示賴姓死者的死因符合高處墜落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。檢方還提到，在經過1000多項的毒藥物反應後，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

不過，受家屬委託也勘驗過屍體的法醫高大成質疑，賴男只有臟器出血，若沒有血塊的話就是死後墜樓，也就是他殺。另外，賴男身上的針孔仍舊是關鍵，他舉出氯化鉀可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c就會死亡，要把針孔附近採檢送驗，如果擔心量很少驗不出來，可以送國外鑑定，以昭公信。