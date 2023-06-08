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台水進行溪墘橋改建工程　墾丁停水23hrs…9500戶受影響

▲台水公司屏東區管理處 。（圖／資料照）

▲台水公司屏東區管理處 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司辦理「溪墘橋(南側)改建工程暨石牛溪橋送水管連接工程」施工，於6月14日早上8時至6月15日早上7時，停水23小時，停水區域恆春鎮全區、滿州鄉全區、牡丹鄉(四林村)、車城鄉(保力村、統埔村，停水戶數約9500戶，籲請用戶儲水備用。

台水公司表示，近年國內觀光旅遊蓬勃發展，其中恆春、墾丁地區更是暑假期間熱門觀光地點，為滿足恆春、墾丁、鵝鑾鼻等地區觀光旺季用水需求及提升區域供水穩定，台水公司積極辦理「溪墘橋(南側)改建工程暨石牛溪橋送水管連接工程」，停水23小時。

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停水期間台水公司將備妥水車，視民眾需求於停水地區巡迴提供免費取水服務，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備，造成不便之處，敬請民眾體諒。

停水區域有恆春鎮全區、滿州鄉全區、牡丹鄉(四林村)、車城鄉(保力村、統埔村，停水23小時；部分管末高地區滿州鄉響林村、長樂村需延長至6月15日18時恢復正常供水;牡丹鄉四林村虎頭部落需延長至6月15日22時恢復正常供水。

水公司提醒，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

而如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

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