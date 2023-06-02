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停水36小時！　林口全區、泰山五股影響逾6萬戶

▲▼臨時供水站示意圖。（圖／新北市政府提供）

▲臨時供水站。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市林口區將於12日8時至13日20時停水36小時；泰山五股部分地區則在12日8時起至6月13日23時止，停水39小時，總計60,659戶停水。水利局建議民眾及早儲水備用，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

台灣自來水股份有限公司第二區管理處為配合桃園市捷運工程辦理「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗」及「龜山區萬壽路等地管線汰換」三合一工程的計畫性停水作業，將於112年6月12日8時起至6月13日20時止，於林口全區停水36小時；112年6月12日8時起至6月13日23時止，於泰山五股部分地區停水39小時，停水戶總計60,659戶(含直供戶2,647戶)。

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新北市水利局說明，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置33處臨時供水站及水車隨時待命，因停水時間超過24小時，建議民眾及早儲水備用，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水，此外，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水時間及地區：
一、112年6月12日8時起至112年6月13日20時(計36小時)，影響範圍為林口區全區。
二、112年6月12日8時起至112年6月13日23時(計39小時)，影響範圍如下：泰山區/大科里(南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路)、黎明里 (黎明路、泰林路三段、大科一路)、同榮里(黎明路、犁頭窠)。五股區/福德里(登林路85號至91-10號及112號至114-6號)登林路單號(93~107號)、登林路雙號(116~134-3號)、德音里外寮路。

▼33處臨時供水站位置。點擊放大（資料來源／新北市政府）

▲▼ 。（資料來源／新北市政府）

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