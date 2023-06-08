烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台開出女婿條件

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣當模特兒的烏克蘭正妹倪菈表示，自己喜歡台灣男生，「我要台灣老公」。爸媽來台找女婿，媽媽唱一首歌形容未來女婿，「他又帥又聰明」、「他會把薪水貢獻給家裡」。

▼倪菈的爸媽、哥哥來台灣。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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倪菈的爸爸是專職整形外科創傷的醫生，他接受《不要鬧工作室》訪問指出，「我愛我女兒，她在台灣當了4年模特兒，我很開心她做得很成功，我感覺她愛上台灣，未來可能也不會回家了。我想她會永遠在這並找到自己家庭，如果是這樣，我會祝福她一切都美好。」

倪菈爸爸分享一段話獻給未來女婿，「我的工作跟蜜蜂一樣忙，但我覺得沒有蜜蜂就沒有蜂蜜，沒工作就沒有錢，沒錢就笑不出來。」

▲▼倪菈和爸媽的感情非常好。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



倪菈媽媽是麻醉學醫生，她唱一首歌形容未來女婿，「不喝酒，不抽菸，他總是會帶來鮮花，他會把薪水貢獻給家裡，他會稱他的岳母『媽媽』。對足球沒興趣，他的工作不無聊，除此之外，他又帥又聰明。」

倪菈的哥哥則提到，「我覺得他必須聰明、強壯，要可以保護我妹妹。她很努力工作，自給自足，我覺得他必須要比她強。」

倪菈說，「看來我爸媽也同意我找一個好的台灣男生，一個可以保護我、支持我的人，我也很開心他們祝福我。但我其實也不需要問他們，因為我本來就喜歡台灣男生，他們就得接受，所以我要台灣老公。」