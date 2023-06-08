變性正妹愛里曝需「定期放進棒子」整排像七星刀　館長看尺寸傻眼

記者林彥臣／綜合報導

變性正妹愛里因為參加2022國際跨性別選美大賽，身穿國旗禮服爆紅，7日晚間她接受館長陳之漢的專訪，暢談變性手術的辛酸史，特別提到術後為了避免性器官密合，所以必須定期放進一根棒子。隨後當館長看到愛里使用的棒子尺寸，當場傻眼。

▲愛里穿國旗元素禮服參加2022國際跨性別選美大賽。（圖／翻攝自FACEBOOK／愛里）



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館長對愛里提問表示，在完成變性手術之後，發生性行為是否還會有快感，而且一般的女生快感可以「不斷地來」，所以愛里是否也能夠「不斷地來」？

愛里回應表示，變性之後性高潮的感受確實不一樣，還是男生的時候，確實只有性器官有感覺，但是變成女生被進入之後，感受確實會不一樣，會有一種「很麻」的感覺，連腳趾都發麻。

▲愛里秀出棒子解釋，醫生規定必須定期放進去，才不會密合。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



愛里接著說，跟她發生過性關係的男生反饋「比一般女生緊一點」，但這其實是變性手術的後遺症，如果太少做愛的話，會越變越緊，會自動縮緊的機制，跟穿耳洞一樣。

愛里秀出一根棒子進一步解釋，醫生會發棒子，上面有刻度，醫生會規定要通到L尺寸，也就是6吋（約15公分）的長度，但是只是放在裡面1個小時，不需要動作。

▲館長看到愛里的棒子，當場傻眼。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長接著就拿起愛里的棒子端詳，當場傻眼。

愛里隨後解釋一系列變性手入的辛酸過程，術後連走路、尿尿都需要練習，還要按照醫生所交代的方式，自行護理傷口，最後回到醫院作複檢，然後醫生就會發一整排像是「雷恩七星刀」一樣的棒子，交代從最小的尺寸，通到最大尺寸。