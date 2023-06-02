館長大出包！便當「中餐變晚餐」氣炸　粉專道歉：今不開放訂餐

▲館長便當開賣首日「送餐大出包」。（圖／翻攝自館長FB）



網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢砸千萬進軍餐飲，副業「TRUE飯」於6月1日開幕，然而當晚粉專卻PO出道歉啟事，表示出現訂單延遲配送狀況，因此今（2）日不開放訂餐。事實上，一堆客人大肆抱怨，中午便當等超久，客服也無消無息，「客服電話塞爆打不通，打通也沒聲音」、「下午五點到，這效率真的棒棒」。

館長便當店「TRUE飯」首日開幕，許多網友早在前一天就先預訂餐點，然而當日卻出現送餐出包狀況，一票網友湧入粉專討飯吃，更抱怨客服電話打不通。

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客人紛紛留言，「11點訂中餐，下午4：30到，飯還不錯，但是豬肉冷掉了，皮變好硬有些咬不動」、「昨天訂結果今天下午五點到，這效率真的棒棒」、「客服電話塞爆打不通，打通也沒聲音，前天預定的外送過了1個小時還沒送到」、「館粉翻車現場」、「館長在幫各位執行節食168，在那叫什麼叫」、「午餐變晚餐」、「我們整群在等飯是要變晚餐膩」。

對此，粉專當晚貼出道歉啟事，指出「今日訂單延遲配送狀況，我們深感歉意給您帶來的不便，也感謝支持與耐心等待」，強調2日點餐平台一整天不開放訂餐，若已預定者會正常出餐，下周一（5日）起正常營業。

該消息曝光後，底下網友仍不買單，「爆單可以理解，但消失的客服及小編人咧」、「午餐變下午茶，一句道歉就完事了？」「最頂的冷便當」、「這錢真的不好賺，還是做員工就好，不然每日限定300個賣完就好」、「訂的人記得準備一些點心，因為不知道什麼時候會收到」。