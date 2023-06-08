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一秒極速凍結！地表最cool殺蟑法無化學藥劑　幼童、毛孩都安心

記者王威智／採訪報導

春夏季節人人喊打的小強開始蠢蠢欲動，想用傳統殺蟲劑快速殺蟑，就怕味道刺鼻又對身體有害，更怕家中幼童與毛孩吃下肚。現在殺蟲幾領導品牌「雷達」就推出了一款全新殺蟑噴霧，以-45度冰凍的方式讓蟑螂瞬間冰封，不含殺蟲化學藥劑亦沒有刺鼻味，幼童、毛孩友善，不怕誤食中毒那可就得不償失。

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼看到蟑螂嚇到驚聲尖叫，大部分民眾下意識噴殺蟲劑想直接消滅牠，不過傳統殺蟲劑味道刺鼻又對身體有害，更怕家中幼童與毛孩吃下肚。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

看到蟑螂嚇到驚聲尖叫，大部分民眾下意識噴殺蟲劑想直接消滅牠，上街直接詢問民眾小撇步，大部分還是使用蟑螂藥、殺蟲劑噴霧等傳統高效殺蟑的方法，不過詢問家中有幼童、毛孩的家長，問及會不會擔心誤食造成身體傷害的時候，都紛紛皺起眉頭表示：「真的會擔心啊！所以購買產品時都會仔細研究，不然就是噴灑完後就必須徹底清潔。」就怕孩子們在地上玩耍時接觸，對身體造成遺憾。

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼家中有幼童、毛孩的家長，就擔心誤食造成身體傷害。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

網路流傳偏方、還有超商、量販店隨處可買的殺蟑產品百百種，近日卻在貨架上發現一款全新標榜不含「殺蟲劑」沒有化學殘留不會對環境污染，在有幼兒、寵物、食物、食器的周遭環境也能安心使用。好奇心也驅使記者想要幫大家實測看看，是不是真的有效？跟著外包裝說明實際操作，噴頭以45度角、距離蟑螂約30公分處連續噴灑2-3秒，蟑螂立刻翻肚，接著就會聽到「啪啪啪」急凍凝結聲響，小強就會立刻被白色冰霜覆蓋直接凍僵甚至死亡，這時候就能輕鬆把蟑螂拿去丟掉。

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲噴頭以45度角、距離蟑螂約30公分處連續噴灑2-3秒。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲蟑螂立刻翻肚，接著就會聽到「啪啪啪」急凍凝結聲響。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲小強就會立刻被白色冰霜覆蓋直接凍僵甚至死亡，這時候就能輕鬆把蟑螂拿去丟掉。（圖／記者鄭遠龍攝）

如果一次遇到很多隻蟑螂也不用緊張，噴灑-45度的冰凍噴霧蟑螂沒有辦法亂竄逃跑，只要再多噴幾次就會立刻被冰封起來。而殘留下來的冰霜也不用擔心，幾分鐘後自動消失，完全沒有味道和化學殘留。想把蟑螂祖宗十八代殺個精光又懶得打掃，不用再怕化學藥劑傷身體，「蟑螂螞蟻冰凍噴霧」讓你見一個殺一個，見一群也能殺個精光。

▲莊臣雷達影音業配，殺蟑螂噴劑、毛小孩與飼主互動▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲如果一次遇到很多隻蟑螂也不用緊張，噴灑-45度的冰凍噴霧蟑螂沒有辦法亂竄逃跑，只要再多噴幾次就會立刻被冰封起來。（圖／記者鄭遠龍攝）

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