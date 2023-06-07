校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

▲校園疑似性騷擾案件，5年來翻倍，又以佔比國小最多，教育部則重申零容忍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台版「me too」運動持續延燒，性騷擾事件頻頻爆發，而根據教育部統計資料，111學年校園疑似性騷擾事件近1.2萬件，其中又以國小4589件最多，且和5年前、106學年僅有5982件相比，等於增加一倍，教育部則強調，對校園性侵害、性騷擾、性霸凌「零容忍」，且針對校園性別事件已定有清楚及嚴謹調查處理程序。

台版「me too」運動持續延燒，性騷擾事件連環爆，從政治圈、校園燒到各階層，而根據教育部統計資料，111學年疑似校園性侵害、性騷擾及性霸凌通報件數統計，分別有2410件、1萬1941件、320件，若和106學年相比，分別有1583件、5982件、128件，疑似校園性騷擾及性霸凌，分別成長1倍、1.5倍。

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若以最近大家最關心的性騷擾事件，111學年時，疑似校園共1萬1941件，其中以國小4589件最多，佔比達38％，其次為國中4018件，和106學年相比，當年國小、國中各有1424件、1980件，5年來增加超過2倍、1倍。

教育部則表示，性別平等教育法從93年制定公布，就揭示「消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等教育資源與環境」立法目的，教育部對校園性侵害、性騷擾、性霸凌「零容忍」，而教育部及各地方教育主管機關，多年來持續對各級學校人員教育宣導或以公函，宣示對校園性別事件「零容忍」決心或作法，針對校園性別事件已定有清楚及嚴謹調查處理程序。

教育部指出，各級學校均依法成立性別平等教育委員會，研擬校園性侵害、性騷擾或性霸凌之防治規定，建立性別平等安全校園空間。