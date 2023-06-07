拚了！打破派系、家族　江熊一楓將爭取北斗鎮長提名

▲前議員江熊一楓(左)將出馬角逐北斗鎮長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市福山里長因病過世、北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪入獄，依規定要在3個月內辦理補選作業，彰化縣選舉委員會今日召開委員會決議，訂於7月3日至5日登記， 8月5日舉行投票，而備受矚目的北斗鎮長懸缺，已知前綠委江昭儀的妻子、前議員江熊一楓與李玄在妻子楊麗香都表態參選。

▲李玄在入獄，妻子楊麗香將再度重披戰袍參選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣選委會表示，彰化市福山里里長周文樹於5月8日去世、北斗鎮長李玄在因案於5月11日判刑1年10月及褫奪公權2年定讞；依地制法82條第3項規定，應自事實發生之日起3個月內完成補選。此次補選務期程為6月12日發布選舉公告、6月29日候選人登記公告、6月29日至7月5日為領表期間、候選人登記7月3日至5日，領表及登記地點為各該公所所在地。

此次北斗鎮長補選被視為2024大選前哨戰，現年71歲的江熊一楓，在地連任3屆的資深議員，深根基層10多年，累積厚實的人脈，她日前召開記者會宣布將參選北斗鎮長，爭取黨內提名，她要打破北斗鎮長年以來受到派系及北斗第一家族把持，絕對要讓北斗鎮風華再現，延續好的福利及育嬰政策、讓北斗成為彰化縣的典範。

▲李玄在入獄，楊麗香與鄉親聲援。（圖／ETtoday資料照）

李玄在在本屆任內爭取要將生育津貼從1萬提高到3萬元，需追加預算912萬元，上個月遭到鎮代會否決，隨著他入監服刑，老人及幼兒社福等政策推動仍箭在弦上，外界看好對鎮務熟稔，曾擔任二屆鎮長的妻子楊麗香，應該為鄉親再次出馬競選，因此她決定重披戰袍，出馬角逐鎮長一職。