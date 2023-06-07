偷窺成癮看女學生上廁所！多次入侵國高中　變態狼再度被判刑

▲傅男被芳苑警分局上銬逮捕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

竹塘鄉一名36歲傅姓男子，18年前曾連續對女子犯下強制性交罪入獄服刑，出獄後除又多次犯下竊盜及偷窺幼兒園幼童及女子洗澡及如廁，再度鋃鐺入獄、去年10月才假釋，未料今年又接連翻牆進入2學校，想偷窺女學生如廁，彰化地院審結，依侵入住宅罪、犯侵入建築物附連圍繞之土地罪判處應應執行9月有期徒刑。

依據判決書內容指出，傅男於2005年間即曾因連續對女子犯下強制性交罪入獄服刑，出獄後除又多次犯下竊盜案件外，於2013年間曾持板凳從浴室上方窺視女子沐浴、於2018年間並曾2次侵入某高中的女生廁所內，伺機偷看女學生如廁，並於同年又侵入幼兒園園區內窺視幼童，隨即遭發覺。

2019年間傅男再度侵入某國中的女生廁所，伺機偷看女學生如廁，均經法院判處罪刑，處拘役50日並接受評估、身心治療或輔導教育，未料又再度犯下竊盜案被判刑，去年10月才假釋出獄，今年2月、4月又翻牆進入另一所國中及某商工想偷窺女學生如廁，被校方發現報警。

法官審酌傅男屢犯，已非偶發性犯罪，法治觀念薄弱，自我約束能力不足依犯侵入建築物罪，累犯，處有期徒刑6月、犯侵入建築物附連圍繞之土地罪，累犯，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑9月，可易科罰金。全案可上訴。