周末起「下雨時間變長」　不只午後有大雨！半個台灣濕成黃綠色

▲明日午後有雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日上半天各地天氣穩定，午後留意雷陣雨，周五鋒面接近，全台不定時有雨，周日到下周三受到低壓帶影響，降雨更多，各地都要防範短延時強降雨或局部大雨，中南部、東南部降雨最多，天氣非常不穩定。

氣象局預報員趙竑表示，明日東部及東南部、清晨至上午的中南部沿海會有零星飄雨機會，上半天各地炎熱，午後慢慢會出現雷陣雨，且可能有局部大雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

周五鋒面接近，北部、東北部出現局部短暫陣雨或雷雨，其他地區零星陣雨，午後熱力作用加成，各地會有局部大雨。周六雷雨範圍更廣，各地都有陣雨或雷雨，午後仍要防範短延時強降雨或局部大雨。

周日到下周三受到低壓帶影響，全台降雨機率高，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，各地留意短延時強降雨或局部大雨。未來ㄧ周天氣炎熱，每天都有30度以上，明日西部33-34度、東部31-32度，台南有36度以上極端高溫。

颱風「谷超」離台遙遠，未來將往日本南方海面北轉移動，無直接影響，不過周末東部、恆春半島、基隆北海岸等地沿海有長浪。另南海的低壓帶中有熱帶擾動發展中，不過因環境不利組織，因此成颱機率偏低。