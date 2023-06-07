要進入多雨的日子了！熱帶系統引西南季風　低壓帶「趁亂往台擴展」

▲颱風谷超對台無直接影響。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

今日午後大台北、各地山區、近山區平地需留意較強雷陣雨，且降雨時間可能持續到晚上，周五鋒面接近北部海面，各地不定時有雨，周日受到低壓帶影響，天氣更加不穩定。另除了第三號颱風谷超外，海南島附近海面還有熱帶擾動99W發展中，該系統將成為決定下周天氣好壞的關鍵。

氣象局預報員李孟軒表示，今日氣溫高，午後對流開始發展，大台北、各地山區、近山區平地將有雷陣雨，且雨勢可能持續到晚上，並有短延時強降雨。

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▲▼未來一周天氣及谷超路徑。（圖／氣象局）

周五、六鋒面接近北部海面，降雨不只侷限在午後，各地都要留意局部陣雨或雷雨，午後熱力作用加成下，降雨較為明顯，各地山區、北部、東半部、近山區平地留意局部大雨。

隨著第三號颱風谷超北上、往日本南方海面靠近，周日以後太平洋高壓東退，台灣南方的低壓帶會往東擴展，為台灣帶來西南風，屆時中南部、東南部整天降雨機率高，其他地區也有局部陣雨。

▲熱帶擾動將引領西南季風低壓帶影響台灣天氣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，中國海南島附近還有熱帶擾動99W發展中，未來幾天會在海南島到越南間的北部灣活動，等待周日副熱帶高壓減弱、谷超北上以後，就會引領西南季風低壓帶「趁亂往台灣擴展」，該系統將決定下周天氣好壞及雨水多寡，「終於要進入多雨的日子了」。