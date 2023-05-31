人夫偷吃嫩20歲小三！「傲嬌小野花」啪3次親密喊：大叔　正宮崩潰

▲小三愛上大20歲人夫，姦情被正宮發現後挨告，法院判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名女子小花（化名）因線上遊戲結識已婚人夫，雙方因此展開一段不倫戀，並多次相約出門發生性行為。正宮發現姦情後，心碎向小花提告求償200萬元，法院判小花應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，小花與丈夫因玩線上遊戲認識，雙方私下透過通訊軟體保持聯繫，而丈夫的LINE頭貼就是戴著婚戒的照片，小花不可能不知道丈夫已婚，但她仍不時會傳送曖昧訊息給丈夫，甚至趁丈夫接送小孩回宿舍後的空檔，相約幽會、用餐，在車上親吻擁抱。

正宮指控，LINE暱稱為「傲嬌的小野花」的小花始終以「大叔」來稱呼丈夫，並於2022年2月18日相約台中兩天一夜之旅，發生2次性行為；同年3月7日趁她前往南部時，相約丈夫到住處幽會，發生1次性行為；同年4月7日以慶生為由，將丈夫約到小花住處發生1次關係；同年4月12日又趁著丈夫前往苗栗出差時，誘引丈夫到台中住處發生2次性行為。

正宮表示，小花與丈夫有長期不正常的交往關係，發生6次性行為，讓她痛心疾首、輾轉難眠，並飽受焦慮、憂鬱的情緒，令她大受打擊、難以入眠，決定向小花提告求償精神撫慰金200萬元。

雖然小花辯稱，自己並不知道人夫已婚。但法院認為，事發時人夫已50歲，小花也已經30歲，即使人夫沒有告知婚姻狀況，但一般男女交往初期正值情深意濃之際，應該會更渴望了解彼此的相關社經地位、家庭背景，且人夫的LINE、臉書頭像照片都是左手無名指有戴婚戒的照片，不採信小花的說詞，最後認定雙方發生3次性行為，應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。