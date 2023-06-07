侯友宜便當會冷清？挺郭派傅崐萁、沈智慧缺席　35名常委到17位

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7日）赴中常會並與中常委進行「便當會」，引發關注的是，35位中常委僅有17人出席，將近一半沒來，國民黨立委傅崐萁繼上周缺席與侯友宜的立院黨團便當會，今又再度缺席侯與中常委的便當會。對此，中常委謝衣鳯出面緩頰，表示過往中常委的例行餐敘本來就不會全員到齊，而這次是侯友宜第一次跟中常委溝通，「我相信這是一個好的開始，沒有在乎說有多少人的參加」，她期待會有第二次便當會。

今天的便當會上，35名中常委有將近一半沒來，出席者包括蔣根煌、鄭任宗、洪孟楷、徐弘庭、侯彩鳳、謝衣鳯、周孟蓉、劉大貝、康晉瑜、廖怡琇、呂學樟、曾文培、陳汪全、邱素蘭、吳尚鷹、王伯綸、吳怡玎共17人。由於出席人數連總數一半都不到，引發整合失利議論；而傅崐萁繼上周缺席與侯友宜的立院黨團便當會，今天再度缺席侯與中常委的便當會，挺鴻海創辦人郭台銘立場鮮明的中常委沈智慧，今天也沒出席。

對此，謝衣鳯幫侯友宜緩頰，表示中常會其實定期每個月都會舉辦例行餐會，過往本來就不會是全員到齊，而且侯友宜過去一直都沒有參加。她強調，今天是侯友宜第一次以這種方式來跟中常委進行第一次溝通，「我相信這是一個好的開始，沒有在乎說有多少人的參加」。

謝衣鳳強調，不是挺郭中常委這一次不到，就會有如何的政治意涵，因為從過往的餐敘中，就不會是全員到期。她也說，當然希望會有第二次餐敘，因為這是大家團結努力的一個過程，希望未來會有持續的溝通。