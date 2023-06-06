太誇張！白板筆鉛筆掃把握把全插男童肛門！直腸潰瘍

▲最高法院將虐童的母親與同居人，分別判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市一名單親媽媽帶著7歲男童，與男友阿偉（化名）同居。但阿偉認為男童不服管教，竟多方虐待男童，除了綑綁、毆打以外，還以白板筆、鉛筆、掃把握把等物品，插入男童肛門，導致他直腸潰瘍。最高法院審理後，將阿偉重判有期徒刑9年定讞。

判決指出，男童跟著媽媽與阿偉同居，2年多前新冠肺炎疫情爆發期間，當時各級學校停課，男童只好待在家中。阿偉認為男童不服管教，經常以膠帶、繩子綑綁男童，並以衣架、鐵製扳手、掃把等物品，或徒手、腳部踢踹、踩踏等方式，多次毆打傷害男童頭臉部、身體軀幹及四肢。還有一次要求男童母親壓住男童雙腳，阿偉將男童綑綁在門閂上，毆打男童，限制他的自由2、3小時。

更誇張的是，阿偉還在當年8月間，先後持鉛筆、白板筆插入男童肛門。隔了一週，又以掃把的握把，插入男童肛門。男童疼痛難忍，凌晨1點多還在哭泣，鄰居聽聞後報警，警方到場處理時，發現男童身上多處瘀傷、右眼有明顯瘀青，身上未著衣褲全身赤裸。

警方立刻將男童送醫救治，發現他臀部近肛門口撕裂傷合併感染、肛門口陳舊性傷疤、直腸多處潰瘍；此外身上還有多處瘀挫傷、擦傷、全身多處瘀挫傷（四肢、前胸、腹部、背部、臀部)、前胸挫傷、腹部挫傷、背部瘀挫傷、雙側上肢擦挫傷、雙側下肢挫傷、左下腹及腹股溝處較明顯且偏紫色瘀傷、雙側臀部大面積紅紫色瘀挫傷等傷勢。社會局緊急介入安置，檢警則逮捕男童母親與阿偉，並依照「家暴傷害」等罪嫌，提起公訴。

一二審法院均認定2人有罪，其中二審台中高分院將母親判刑6月、緩刑3年；至於阿偉則重判有期徒刑9年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。