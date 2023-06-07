連女友都是騙來的！渣男誆交往可挽回前任？再性侵閨蜜

▲宜蘭板模工垂涎女友閨蜜，竟利用鬼神之說，性侵得逞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭莊姓板模工透過女友得知她的閨蜜小芊（化名）與男友間感情出了問題，竟誆稱有方法幫助小芊挽回男友，只要與他性交之後再喝符水，就可以挽回，小芊因此遭莊男性侵得逞。小芊提告，法院調查後，才發現莊男的女友也是他假借鬼神之說誘騙交往的。最高法院最後將莊男判刑3年4月定讞。

判決指出，本案發生在2019年9月間，先前莊男透過李姓女友得知她的閨蜜小芊，與男友間感情出了問題。因此與女友帶著符咒，在半夜1點多前往小芊位在蘇澳的住處。莊男謊稱小芊遭冤親債主索命，導致工作、感情不順，需向祂們賠罪，再發生性行為方可化解，最後再喝下符水，就一切順利。

莊男一開始還說要10次性行為，之後慢慢減少次數說要7次、3次、1次性行為，之後莊男說那些東西要對小芊索命。小芊最後被說動答應，莊男就要求女友在屋外等候，小芊要求將電燈全部關掉，最後就在客廳被性侵得逞。小芊事後察覺不對，對莊男提出告訴。檢方偵辦後，依照「強制性交罪」嫌對莊男提起公訴。一審法院審理時，莊男否認犯罪，辯稱當時談到感情問題後，是小芊主動靠在他的身上，雙方情投意合下，才發生關係。

另外法院也訊問李姓女友，李女供稱，「我是被莊男強迫交往的，因為莊男對我說我是他的正緣，一定要跟他交往才能挽回前男友，他原本說交往時間是一個月，之後延長到十年。」法院因此認定莊男滿口謊言，一二審均將他判刑3年4月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。