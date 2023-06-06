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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

被稱與詐騙集團熟識還臉書高調曬照　蔡清祥發布澄清聲明

▲▼法務部長蔡清祥 立法院司法及法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥發布聲明澄清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體報導，法務部長蔡清祥也被捲入詐騙集團代言風波。媒體指稱，詐騙超過20億元的三聯集團吸金案，主嫌徐少東曾與蔡清祥合照，並高調在臉書曬出多張照片。而蔡清祥6日隨即發布聲明，澄清與徐男間並無特殊交情，在得知徐男涉案後，就不再往來，期間絕無不法。

蔡清祥也發布影片澄清：「他是我在擔任法務部長之前，經人介紹而認識的，當時他並沒有任何案件偵辦中，後來我得知，他有案件經檢調在偵辦後，我就不再與他有任何的聯絡、再接觸。希望大家不要用照片來妄下斷言、輕信謠言，謝謝。」

以下為蔡清祥聲明全文：

一、蔡部長於擔任部長之前經人介紹，因而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中。

二、兩人合照之相片，係於107年間拍攝，其中張學良故居之合照是蔡部長於107年11月18日，前往新竹縣政府警察局竹東分局慰勉「107年地方公職人員選舉查察」檢警查賄團隊，並親至新竹縣五峰鄉宣導反賄選，結束公務行程後，順道參訪「張學良文化園區」，因巧遇徐某，經其主動邀約而留影。

三、嗣於108年5月間，徐某涉及之銀行法案件，經高雄地檢署檢察官指揮臺南市調查處執行搜索，並聲請羈押獲准，蔡部長知悉此事後，即未再與徐某有所往來。

四、針對上開聲明，歡迎各界進行查證，而以理性及理智之態度辨明真相，切勿僅憑相片，即妄下斷語，輕信謠言，以免遭受混淆及誤導。

▼法務部長蔡清祥發布影片澄清。（圖／法務部提供）

▲▼法務部長蔡清祥發布聲明。（圖／法務部提供）

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