驗DNA發現和「小9歲男友」有血緣關係　女崩潰：懷孕7個月了

▲ 女子和男友都做了DNA檢測，發現彼此有血緣關係。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子意外發現，小他9歲的男友竟然是她姊姊的親生兒子，代表她3年來都和自己的外甥交往，但二人都不知情，且已經育有1子，腹中還懷了第二胎，得知真相後崩潰上網訴苦。

《鏡報》報導，這名32歲女網友在網路論壇Reddit發文分享，她23歲的男友米格爾（Miguel）是被人收養，最近好奇做了居家DNA檢測，找出自己的親生父母，卻意外發現女友是他的阿姨。

DNA檢測結果顯示，米格爾的生母是一名39歲女子凡妮莎（Vanessa），也就是原PO的親生姊姊，但凡妮莎是個問題少女，15歲那年就離家出走，和家人斷絕往來，原PO此後從未聽聞姊姊的消息。

原PO在第一段戀情中生下一個兒子，後來在米格爾還是20歲大學生時與他相識相戀，生下第二個兒子，目前已經2歲，長子也認米格爾當爸爸，且原PO目前還有7個月身孕。

米格爾一直都知道自己是被人收養，最近做完DNA測試後開始想找出自己的親生父母，查到生母的名字是凡妮莎，醫療報告顯示她生產時僅有16歲。

原PO這時想起她同父異母的姊姊也叫凡妮莎，開始感到懷疑，便也跟著做了DNA測試，這才發現姊姊就是米格爾的生母，「這代表米格爾是我的外甥，我好想吐」。

二人得知此事後馬上帶著二兒子去看醫生，所幸他們生下的孩子和原PO腹中的胎兒都沒有問題，但她和米格爾的關係卻遇上難關，「我不知道該怎麼辦，我很困惑，但我們依然相愛」。

這則貼文引發網友討論，紛紛留言表示，「如果是我的話會把這件事帶進墳墓，不要告訴任何人」、「妳和他已經有2個孩子，你們有共同目標，知道的時候已經太晚了，他只是妳的半個外甥」、「只要小孩健康，其他誰管他」。