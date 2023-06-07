狂入手4個！無印良品「1物」醫師大推　有買也讚爆：太方便

▲醫師推無印良品1物改變了他的生活習慣。（示意圖／記者鮑璿安攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「無印良品（MUJI）」是知名日系雜貨品牌，價格通常比大賣場貴，但商品質感仍讓許多人愛不釋手！腎臟科醫師王介立就大推無印「1產品」改變了他的生活習慣，一入手就是四個，「診所放兩個，家裡放兩個。」還表示希望他的分享能幫到一些人，「把含糖飲料戒掉的CP值真的超高。」

王介立在粉專「王介立醫師」表示，「這個無印良品的2公升冷泡壺，真的是改變了我的生活習慣。」透露他其實討厭喝溫熱水，冰水的話勉強可以，對他來說「冰紅茶」是天堂。所以他就用該款冷水壺做冰紅茶，「把五個好喝的紅茶包丟下去，泡滿水，丟冰箱3天，就有香醇好喝的紅茶，遠勝外面的無糖茶飲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了隨時都有冰紅茶可以喝，他還多買一個交替用，「光是能夠橫放，拿來當普通冷水壺也很好用。」於是他乾脆診所放兩個、家裡放兩個，「接下來，就是要不斷嘗試大家先前推的各種紅茶了。」王醫師還在留言處提到，希望這篇貼文可以幫到想戒含糖飲料的人。

實際查詢，該產品名稱為「壓克力冷水筒／2L」，定價是290元，主打改良過手指握處、增加好握感，出水處採螺旋式上蓋，還設計有茶包濾網，且筒身可直立、可橫放，大開口設計方便清洗。

看到貼文後，就有人也大讚1優點，「我也有買這個無印良品冷水壺，超級好用，橫放不漏。小秘訣：上蓋有個密封用途白色那圈矽膠條，使用一陣子定期拆下洗，才不會長霉還繼續喝」、「橫放冰箱真的太方便了」、「我也買了，橫放真的很方便」、「可以橫放？好讚」、「真的很方便，可以橫放。」

※本文獲王介立醫師醫師授權引用。