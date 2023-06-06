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未兩段式左轉害後座女撞噴慘死　40歲無照女騎士遭起訴求重刑

▲桃園市陳姓女子去年8月無照騎車搭載徐姓女子行經中壢區高鐵南路左轉，未依規定兩段式左轉結果與直行的劉姓男子小貨車發生碰撞，後座徐女傷重不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓女子去年8月無照騎車搭載徐姓女子行經中壢區高鐵南路左轉，未依規定兩段式左轉結果與直行的劉姓男子小貨車發生碰撞，後座徐女傷重不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子並未持有機車駕照，去年8月騎車搭載徐姓女子沿著高鐵南路中壢段左轉，未依規定需兩段式左轉，陳女直接左轉結果與直行由劉姓男子駕駛轎車發生碰撞，陳女與後座的徐女被撞飛倒地，其中徐女於隔天傷重不治；桃檢複訊時，認為陳女未禮讓直行車左轉，且劉男佔用左轉專用道直行均有過失，偵結依過失致死罪嫌起訴，其中陳女無照駕駛，檢方建請法院加重其刑。

檢警調查，40歲的陳姓女子去明知未持有機車駕照，仍於去年8月5日上午6時許騎車搭載徐姓女子外出，沿中壢區高鐵南路往東行駛，經過公園路時未依規定兩段式進行左轉，結果被直行的42歲劉姓男子駕駛小貨車迎面撞上，機車當場人車倒地，其中後座徐姓女子傷勢嚴重，送醫急救後仍於隔日下午因顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血、創傷性血胸、左側肋骨骨折等傷害，急救後仍於隔日下午宣告不治。

桃檢複訊時，陳女與肇事的劉姓男子對於案情均坦承不諱，中壢警方提供現場事故圖、桃園市道路交通調查報告表、檢察官相驗證明等佐證，檢察官認為，該路口設有左轉專用道，直行車不得佔用轉彎車道，機車轉彎必須兩段式左轉，陳女與劉姓男子均有明顯過失，陳女並無駕照，建請法院依道路交通管理處罰條例規定，加重其刑，不過，2名肇事者在車禍發生後均主動向警方自首願接受裁判，亦建請法院依刑法之規定予以減輕其刑。

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