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台版熔爐！狼師對多位小學生伸魔爪還「大開後宮」　受害者現身泣訴

▲▼蔡培慧陪同性騷受害者召開記者會。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲蔡培慧陪同性騷受害者召開記者會。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

政壇掀Me Too運動，現在也火燒教育界。今（7日）南投縣爆出一名現任職於小學校長的劉師，過去擔任教師時期，對多位國小女童伸出狼爪，摸女童大腿、擁吻甚至在學校大開後宮，同時找多位女童做「女友」，據了解，受害者多達數十位，期間投訴校長也僅轉校處理，宛如台版「熔爐案」，立委蔡培慧陪同兩位被害者召開記者會，呼籲南投縣府應立刻將其繩之以法、並停權調查。

蔡培慧表示，昨天晚上跟被害者通電話，臨時召開記者會就是要控訴狼師惡行，這些孩子遭到這樣的惡行，要花多少時間才能走出陰影？這是非常惡質、可怕的事情，更何況加害者現在還是學校校長，一定要建立性平機制、好好調查，必須對加害者嚴懲。

莊姓受害者表示，劉師就是因為對其性騷擾，當年才會轉校服務。受害者自述，於民國84年就讀小學六年級時，參加劉師的課後家教班補習。劉師在鄉下學校被封為「青年返鄉，優秀有為的教師」！家長極度信任，因此補習學生都給他接送。

莊姓受害者表示，過程中，老師就抓著自己的手不讓下車。因為後座還有男同學所以當時不敢聲張，覺得老師抓著我的手很彆扭。待其他同學下車後，劉師拉起手煞車整個人趴到我身上來，擁吻我，上下其手。我膝蓋上頂保護胸口，也拿書包來頂，但是無法掙脫老師。

莊姓受害者坦言，自己找到空隙拉起門把跑下車。奔跑回家哭訴，父母親隨即打電話請劉師來我們府上。劉師隨即跪下開始賞自己巴掌。我的父親叫他不要再打了開始憤怒的罵他。

莊姓受害者指出，不知道過了多久，當時校長也來到我們家。當時校長幫忙把這件事情給劉師機會，讓他改過自新，不然就斷送了一位優秀年輕老師的前程了。父母親就和校長談妥了「口語協議」如下：劉師必須離開該校，因為學期尚未結束，先調任自然科任教師。

另一蕭姓受害者表示，自己國小三年級的時候，家長請劉師到府擔任家教，「我跟小我兩歲，當時一年級的妹妹一起上課，那時他轉調過來沒多久，是學校的明星老師，同時在家也接了許多學生擔任課後家教老師。」

她表示，上課時間只會有劉老師與兩姊妹在房間裡，「我跟妹妹的書桌並排，劉師坐在中間指導我們學習，上了幾次課以後，劉師開始把我們輪流抱在腿上教學，會摟我們或捏我們的腰，甚至是握著我們的手寫字，靠在我們的臉頰、耳邊說話。一次妹妹離開房間後，劉師用力抱著我轉身面對他，抓著我的頭親吻我的嘴唇並伸舌頭，我嚇到腦袋空白不敢亂動，直到門外聽見妹妹的腳步聲靠近，他才鬆開我的身體。」

蕭姓受害者指出，之後的每堂課，「他都會請妹妹去幫他裝水，對我做一樣的事，甚至開始肆無忌憚的撫摸身體，而每堂課結束後，他一離開我就會去廁所瘋狂的刷牙、漱口，直到流血才覺得有把嘴巴徹底洗乾淨。小時候不懂這樣的行為是什麼意思，只知道很害怕又不敢反抗，直到某一天，老師抱著妹妹請我去幫他裝水，當下非常恐懼他會對妹妹做出一樣的事情，鼓起勇氣要求讓妹妹去裝，那也是他最後一次侵犯我。」

受害者認為，下課洗完嘴巴後，很害怕被責備的告訴家長這些事，最後礙於當時許多考量，僅決定停止家教課程。事隔多年，由於沒有明確且足夠的證據，能夠對劉老師提出告訴，也一直是心裡遺憾與傷害，「但我跟家人始終沒有忘記他的惡行，也不打算放棄，希望這件事情能得到大家的重視，讓遲來的正義，幫助保護無辜、無助的受害者，得到該有的交代與公道！」

蔡培慧直言，聽了之後起雞皮疙瘩，這樣的狼師怎麼可以在學校任教，應該予以停權調查，對未成年少女如此性騷擾，一定要負起法律責任，教師法修正時就對這些不適當老師給予規範，一定要先停權調查，並循既有機制將加害者繩之以法。

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關鍵字：

狼師性騷擾蔡培慧南投小學

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