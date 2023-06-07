遭性騷反被控恐嚇　前議員崩潰「想殺了他」自傷送醫...現況曝光

▲羅廷瑋與賴姓前議員數年前的推擠衝突近日又成為話題。（圖／ETtoday合成照）



記者游瓊華／台中報導

政治圈性騷風波連燒多日，台中政壇也傳出#MeToo風波。台中市賴姓前議員曾在2019年控訴現任國民籍議員羅廷瑋性騷，事後羅廷瑋雖獲不起訴，但近日羅廷瑋大動作北上召開記者會控訴賴姓前議員恐嚇要殺他。賴昨（6）日情緒崩潰，在臉書貼出自我傷害照片，她的弟弟也在臉書寫下517長文證實姐姐輕生送醫，強調「真的不明白，羅為何要在姊姊精神最為崩潰的時候，號召一堆民意代表，大張旗鼓開記者會再次加深她的精神負擔」。

針對此事，《ETtoday新聞雲》尚未取得羅廷瑋的回應。

賴姓前議員數年前在議事廳與羅廷瑋進行政治攻防時，賴大喊「不要再靠過來」，羅廷瑋回「我沒有吃這麼辣」，甚至僅小賴7歲的羅廷瑋還頻喊賴「阿姨」，雙方爆發衝突。

事後台中市議會民進黨團召開記者會，譴責羅廷瑋不當肢體碰觸，已涉嫌性騷擾，要求羅廷瑋召開記者會公開道歉，並將全案移送市議會紀律委員會懲處。羅廷瑋則否認性騷擾，強調是議會攻防的混亂推擠，檢警調查後認定未構成性騷擾，將羅不起訴處分。

而將代表國民黨參選立委的羅廷瑋，6月5日在臉書貼文稱收到「死亡威脅」，指稱賴曾留言「想殺了他的衝動」，羅昨不僅大動作北上召開記者會，並表示將提告。

見昔日往事被重提，賴姓前議員情緒崩潰，在臉書發出多篇貼文，包括精神科就診證明，還有「我錯了，我不該因為區區四年的性騷與霸凌而站出來，我應該假裝什麼事都沒有，繼續享受議員才有的待遇。我活該一直被羅廷瑋性騷，所以精神崩潰是我的報應，精神崩潰的不當發言更罪該萬死。」最後還貼出自我傷害照片，嚇壞網友跟支持者。

賴女半小時刪除照片，賴姓前議員的弟弟也在深夜寫下長文，非常感謝大家的關心，坦言對每位家人而言都很難熬，「姊姊一共吞了超過50幾顆藥物，這比起手部的傷勢更讓我們家人擔憂。」

賴弟臉書貼文全文如下：

姊姊的狀況在去年選舉惡化到最嚴重，對人群感到恐懼，選前四個月開始大部分行程都沒辦法跑，甚至到選前她是完全沒有辦法出門。

到了年底，姊姊的精神最崩潰的時候，失控連發了很多文章，也確實有發到一些不當字眼。

但家人馬上請他刪除，羅議員當時就已經針對這件事提起告訴。

在今年開始，姊姊暫離政治之後，整個狀況已經趨於穩定，家人也開始放心。

但這陣子的性騷風波，家人早已預料到她可能會有一些情緒起伏。

我們一直密切關注她的狀況，也叮嚀她要按時服藥跟回診，但難免還是無法控制這樣的情緒。

我們真的不明白，羅議員為何要在姊姊精神最為崩潰的時候，號召一堆民意代表，甚至大張旗鼓開記者會再次加深她的精神負擔。

刻意再拿幾個月前，她崩潰的發言，甚至已經被提起告訴的事情。

在她需要幫助的時刻把張力放到這麼大，讓她受到這麼大量的網友跟新聞攻擊。

政治不該沒有人性，檢察官不起訴這件事並不能代表事情沒發生。

無論是刻意的推擠，甚至在議事堂上對我姊姊講那些不堪入耳的話，造成她這些年來精神上的不堪，市民自有公斷。

她現在只是一個受了傷的市民，能不能請攻擊她的人高抬貴手…



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