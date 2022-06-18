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網購快篩酒精噴槍「竟是空包彈」　討不到退款...帳戶還被封鎖

▲▼1名李姓男子在網路低價販售快篩、酒精噴槍，結果買家匯了錢竟是收到空盒，有30人受害，損失上百萬元。（圖／台中議員羅廷瑋提供，下同）

▲▼1名李姓男子在網路低價販售快篩、酒精噴槍，結果買家匯了錢竟是收到空盒，有30人受害，損失上百萬元。（圖／台中議員羅廷瑋提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

隨著疫情高燒不退，各項防疫物資都嚴重欠缺，有賣家利用需求若渴的心態，在網路販賣快篩、酒精噴槍，還標榜沒有賺錢只想出清，所得也會捐給慈善機構，不料有多名家庭主婦匯了錢後，收到的竟是空無一物的空包彈包裹，有人順利拿回貨款，但也有1名被害人帳戶被列為警示帳戶，台中市議員羅廷瑋接獲30多人陳情，呼籲小心這種惡質騙術。

▲▼1名李姓男子在網路低價販售快篩、酒精噴槍，結果買家匯了錢竟是收到空盒，有30人受害，損失上百萬元。（圖／台中議員羅廷瑋提供，下同）

羅廷瑋最近接獲多名主婦們陳情，她們在網路上看到高雄1名男子自稱李合易，臉書上PO出倉庫內的快篩、酒精噴槍、酒精等防疫物資，李以低價薄利多銷、出清存貨為由，還標榜沒有賺錢還倒貼，販賣所得也會捐給慈善公益機構，吸引30多人上網訂購，買家都是先匯款再到超商取貨，但打開包裹一看，裡面竟是空空如也，連隻螞蟻也沒有，粗估被騙金額上百萬元。

▲▼1名李姓男子在網路低價販售快篩、酒精噴槍，結果買家匯了錢竟是收到空盒，有30人受害，損失上百萬元。（圖／台中議員羅廷瑋提供，下同）

羅廷瑋說，李男剛開始會退款，後來愈來愈多人要退，李也就退出群組了，李男相當狡猾，為躲避警方追緝，雖然有退款，卻是叫另1個訂購者把錢匯到對方帳戶，結果，該名訂購者帳戶竟被警方列為警示帳戶，被封鎖不能提領。

▲▼1名李姓男子在網路低價販售快篩、酒精噴槍，結果買家匯了錢竟是收到空盒，有30人受害，損失上百萬元。（圖／台中議員羅廷瑋提供，下同）

高雄1名蔡小姐說，她匯了4700元要買快篩和酒精噴槍，結果收到的是空包彈包裹，她要求李男退款，李推說他也是受害者，因為廠商沒出貨，他也沒辦法。

▲▼1名李姓男子在網路低價販售快篩、酒精噴槍，結果買家匯了錢竟是收到空盒，有30人受害，損失上百萬元。（圖／台中議員羅廷瑋提供，下同）

台中市1名陳小姐說，她訂了貨，也匯了款，不料帳戶卻被警方列為警示帳戶而被銀行凍結，不能提領，生活都出現困難，日常開銷都需要透過帳戶轉出轉入，許多費用無法繳，也因為無法扣款，不能叫外送，最令她擔心的是後續的法律問題，怕自己莫名其妙成了詐欺共犯。

羅廷瑋除了建議被害人報警之外，也呼籲民眾網路購物，千萬要小心，不但花了冤枉錢，還有可能吃上官司。

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