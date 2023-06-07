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汽機車違規簡訊通知　花蓮緊追六都6 ／9正式啓用

▲汽機車「違規簡訊」可逕行至花蓮縣警察局官網申請。（圖／花蓮縣警察局提供）

▲汽機車「違規簡訊」可逕行至花蓮縣警察局官網申請。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為能即時提醒民眾並導正違規行為，改善行車秩序及防制交通事故，花蓮縣警察局應議員吳東昇在花蓮縣議會提案建議，比照六都，建置「違規簡訊」通知系統服務，並將在112年6月9日正式啟用，成為六都後第1個建置此服務系統之縣市政府！

目前民眾常碰到交通違規取締的問題，主要在於因超速、闖紅燈、違規停車、跨越雙白線等違規經科學儀器逕行舉發案件，因警察機關審核及寄發通知單之必要作業時間，導致違規後至收到紅單期間，因重複駕駛習慣可能再次違規遭舉發。

警察局表示，因應行政院112年5月25日通過「行人優先交通安全行動綱領」執法面向2行動方案，各縣市將強化並持續建置科技執法設備，將率先以遭科學儀器取締民眾為通知對象，即時針對有在「違規簡訊網站」免費申請之會員發送簡訊告知；然相關簡訊發送僅具提醒性質，民眾後續收到花蓮縣警察局掛號郵寄送達之「舉發違反道路交通管理事件通知單」，仍應依規定繳納罰鍰。

本項服務可逕行至花蓮縣警察局官網，填寫姓名、手機號碼，輸入簡訊認證碼後，輸入車號、車主身分證號，經審核通過後即能免費享用本項服務。

另為避免浪費行政資源及促使民眾減少違規，將比照六都作法，如同一車號於6個月內累計違規6次，即予停權半年、第12次後停權1年、第18次違反則該車號不再發送簡訊提醒。

局長呂世明表示，本項服務正式上線後，除能提供在地鄉親更即時、更透明的資訊服務外，因花蓮縣為觀光大縣，也能夠即時提供外縣市旅客違規資訊，避免因不熟悉路況而有一再違規之情形發生；本次違規簡訊通知系統建置後，也將持續評估鄉親反饋情形，作為後續系統修正及擴充其他類型違規（如違規拖吊、民眾檢舉案件等）通知之重要參考依據，提升服務效能。

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