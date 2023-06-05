高雄「玩命娃娃車」...逆向闖紅燈　他嚇歪：載一整車小孩欸

▲高雄「玩命娃娃車」...逆向又闖紅燈，他嚇歪：載一整車小孩欸。（圖／翻攝自Youtube／WoWtchout-他在路我在錄）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚見「玩命娃娃車」！有民眾在楠梓直擊一輛幼兒園娃娃車先是駛入對向車道，接著大闖紅燈，同時間對向車道恰好還有一輛車右轉過來，所幸沒釀成事故。違規畫面被PO上網後，不少網友驚嚇直言，「司機大哥...你載的是一整車的小孩欸」、「這是謀殺嗎」、「闖紅燈又逆向，太危險了吧！」對此，警方也將依據違規情形開罰。

▲高雄「玩命娃娃車」違規逆向又闖紅燈（圖／翻攝自Youtube／WoWtchout-他在路我在錄）

有民眾直擊，5月31日17點53分許，在楠梓區加仁路與翠屏路口，娃娃車駛入對向車道及闖紅燈，原PO表示，「突然被按一聲喇叭，以為我看錯燈號，結果是這台娃娃車想要我讓路給他闖紅燈。」違規影像PO上網後，引來不少網友驚嚇。

根據曝光的影像，可以看到該輛高雄幼兒園的娃娃車跨越雙黃線和闖紅燈，而車上載有多名孩童，甚至疑似還有孩童坐在前座。有網友將影片轉PO到PTT上表示，幼兒園是給2-6歲的小孩，而未滿12歲是不能坐前座的，另外，他也查到該幼兒園4年前的Google評論，當時就有人提到司機開車很危險。

▲前座疑似還有一名孩童。（圖／翻攝自Youtube／WoWtchout-他在路我在錄）

其他網友看完影片後紛紛氣憤留言，「司機大哥...你載的是一整車的小孩欸」、「這是謀殺嗎」、「闖紅燈又逆向，太危險了吧！」、「闖紅燈？別人家的孩子不是人喔」、「駕駛也太垃圾了」、「幫高調，司機該開除」。

對此，楠梓警分局表示，將依據違規情形開罰，娃娃車駕駛違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款「不依規定駛入來車道」可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，與53條1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，可處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。

楠梓警分局對尖峰、熱點加強稽查，針對無照駕駛、超載、違規停車及危險駕駛等違規重點稽查，維護學幼童搭車安全。